Ένα λεωφορείο που μετέφερε φοιτητές ενός πανεπιστημίου στη Βραζιλία συγκρούστηκε με ένα φορτηγό, αργά το βράδυ της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 19.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ριμπεϊράο Πρέτο, στην πολιτεία του Σάο Πάολο, ανέφεραν πυροσβέστες και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο λεωφορείο επέβαιναν φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Φράνκα (Unifran). Η αθλητική ένωση του πανεπιστημίου, με ανάρτησή της στο Instagram, εξέφρασε την αλληλεγγύη της στους φίλους και τις οικογένειες των θυμάτων.

Η πυροσβεστική ανέφερε εξάλλου στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ότι οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε 31 θύματα, μεταξύ των οποίων ήταν και οι 12 φοιτητές που πέθαναν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.