Πούτιν: «Οι κεφαλές των πυραύλων Oreshnik έχουν αντίστοιχη θερμοκρασία με την επιφάνεια του Ήλιου»

Η θερμοκρασία των κεφαλών που είναι τοποθετημένες στους ρωσικούς υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Oreshnik αντιστοιχεί με θερμότητα ίση με τη θερμοκρασία στην επιφάνεια του Ήλιου, δήλωσε απειλητικά την Παρασκευή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.



«Όλος ο κόσμος μιλάει για τον πύραυλο Oreshnik. Και ποια είναι τα υλικά; Η θερμοκρασία σε αυτές τις κεφαλές αντιστοιχεί στη θερμοκρασία του Ήλιου, στη θερμοκρασία στην επιφάνεια του Ήλιου», είπε ο Πούτιν σε μια ολομέλεια του Φόρουμ των Μελλοντικών Τεχνολογιών.

Putin dragged out Oresnnik threats once more,

said that "the whole world is talking about the Oreshnik missile," and said the temperature of the missile's warhead corresponds to the temperature on the surface of the Sun.



I wonder who gives him this information. https://t.co/muIfXP347x pic.twitter.com/r5nGQtkRVd February 21, 2025

«Αναπτύσσουμε συστήματα που ονομάζαμε Avangard από τη δεκαετία του 1980, με συγκρίσιμες θερμοκρασίες, ελαφρώς χαμηλότερες από ό,τι στην επιφάνεια του Ήλιου» δήλωσε ο Πούτιν στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία.



Ρώσοι επιστήμονες σκέφτηκαν να δημιουργήσουν τέτοια συστήματα στα τέλη της δεκαετίας του 1980, υπενθύμισε ο Πούτιν. «Αλλά δεν μπορούσαν γιατί δεν υπήρχαν υλικά. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Πετάει και λιώνει σαν παγωτό».



Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι οι καινοτομίες «είναι το αποτέλεσμα της εργασίας μας σε νέα υλικά».

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τον τόπο διεξαγωγής μιας συνάντησης μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν στο μεταξύ ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σημειώνεται ότι και οι δύο χώρες έχουν προηγουμένως αναφέρει τη Σαουδική Αραβία ως πιθανό οικοδεσπότη της συνόδου κορυφής.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν θα πραγματοποιήσει σύντομα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Πηγή: skai.gr

