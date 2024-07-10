Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χρησιμοποιώντας σειρά προσβολών εναντίον του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν, ενώ τον προκάλεσε να συμμετάσχει σε νέο ντιμπέιτ ή σε έναν αγώνα γκολφ για να αποδείξει τις ικανότητές του.

Μιλώντας σε υποστηρικτές του στο Μαϊάμι της Φλόριντα ο Τραμπ σχολίασε ειρωνικά ότι ο Μπάιντεν έλαβε μια «καταπληκτική απόφαση» επιλέγοντας την Κάμαλα Χάρις για τη θέση της αντιπροέδρου προκειμένου να αποφύγει το ενδεχόμενο κάποιος να αμφισβητήσει τις ικανότητές του και να τον απομακρύνει από την προεδρία.

«Αν ο Τζο είχε επιλέξει κάποιον έστω και εν μέρει ικανό, θα τον είχαν διώξει από την προεδρία χρόνια τώρα. Αλλά δεν μπορούν διότι (η Χάρις) είναι η δεύτερη επιλογή τους», σχολίασε ο Ρεπουμπλικάνος, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι Δημοκρατικοί έχουν πάθει «ολοκληρωτικό νευρικό κλονισμό» αναζητώντας τον υποψήφιό τους για τις προεδρικές εκλογές.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απάτη σε όλη την πολιτική ιστορία», τόνισε ο Τραμπ. «Όπως γνωρίζετε, συμμετέχουν όλοι στη δόλια συνωμοσία που έχει στόχο να εξαπατήσει το αμερικανικό κοινό αναφορικά με τις νοητικές ικανότητες του ανθρώπου που βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο», πρόσθεσε.

«Διεφθαρμένος, ανίκανος, υποφέρει από νοητικά προβλήματα»: έτσι χαρακτήρισε ο Ρεπουμπλικάνος τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στη διάρκεια της ομιλίας του, που ήταν γεμάτη υπερβολές και ανακρίβειες, ο Τραμπ κατηγόρησε τον αντίπαλό του ότι εξαφανίζεται τακτικά από το Οβάλ Γραφείο αφήνοντας τον γιο του Χάντερ – ο οποίος καταδικάστηκε για παράνομη οπλοκατοχή—να κυβερνά τις ΗΠΑ με τη βοήθεια της πρώτης κυρίας Τζιλ Μπάιντεν.

Εξάλλου ο Τραμπ προκάλεσε τον Μπάιντεν να «εξιλεωθεί» από το ντιμπέιτ συμμετέχοντας σε μια νέα τηλεμαχία ή σε έναν αγώνα γκολφ.

«Ας κάνουμε ένα ακόμη ντιμπέιτ αυτή την εβδομάδα, ώστε ο Τζο ο κοιμήσης να αποδείξει σε όλους παντού στον κόσμο ότι έχει αυτό που χρειάζεται για να είναι πρόεδρος. Αλλά αυτή τη φορά θα είναι άνδρας προς άνδρα, χωρίς συντονιστή, χωρίς περιορισμούς, απλώς πείτε μου το μέρος, οποτεδήποτε, οπουδήποτε», υπογράμμισε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρότεινε επίσης στον αντίπαλό του έναν αγώνα γκολφ: «Αν κερδίσει, θα δώσω στον φιλανθρωπικό οργανισμό της επιλογής του, όποιος κι αν είναι, ένα εκατομμύριο δολάρια. Αλλά στοιχηματίζω ότι δεν θα δεχθεί την πρόκληση».

Από την πλευρά της η προεκλογική ομάδα του Μπάιντεν απάντησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πολύ απασχολημένος να κυβερνά τη χώρα για να απαντήσει στα «ανόητα καραγκιοζιλίκια» του Τραμπ.

«Θα προκαλούσαμε τον Τραμπ να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, αλλά έχασε τρία εκατομμύρια. Θα προκαλούσαμε τον Τραμπ να ορθώσει το ανάστημά του στον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν, αλλά γονάτισε μπροστά του», σχολίασε ο Τζέιμς Σίνγκερ εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

