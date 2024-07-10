Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε σήμερα πως εντόπισε 37 στρατιωτικά αεροσκάφη της Κίνας γύρω από τη νήσο, κινούμενα προς τον «δυτικό Ειρηνικό», για να προσνηωθούν σε κινεζικό νέο αεροπλανοφόρο στο πλαίσιο γυμνασίων.

Σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποίησε περί τις 09:30 (τοπική ώρα· 04:30 ώρα Ελλάδας) ανέφερε πως στα «37 κινεζικά αεροσκάφη» που εντοπίστηκαν συγκαταλέγονταν καταδιωκτικά, βομβαρδιστικά και drones. Τα 36 από τα 37 πέρασαν τη διάμεση γραμμή η οποία χωρίζει το στενό της Ταϊβάν, πλάτους 180 χιλιομέτρων, ανάμεσα στο νησί και στην ηπειρωτική Κίνα.

Κατευθύνονταν στον «δυτικό Ειρηνικό» όπου βρίσκεται το αεροπλανοφόρο Shandong, «στο πλαίσιο θαλάσσιων και αεροπορικών γυμνασίων», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μέρος της επικράτειάς της και δεν αποκλείει τη χρήση βίας για την επανένωση της νήσου, που έχει χωριστή κυβέρνηση, με την ηπειρωτική χώρα.

Τα τελευταία χρόνια έχει κλιμακώσει την πίεση που ασκεί στην Ταϊπέι, διπλωματική και στρατιωτική, και τον Μάιο οργάνωσε μεγάλης κλίμακας γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου Λάι Τσινγκ-τε, τον οποίο το Πεκίνο χαρακτηρίζει «επικίνδυνο αυτονομιστή».

Αυτή που η Ταϊβάν θεωρεί παραβίαση του εναέριου χώρου της από τα κινεζικά μαχητικά ακολουθεί την ανακοίνωση της Ιαπωνίας μια ημέρα νωρίτερα πως τέσσερα σκάφη του κινεζικού Πολεμικού Ναυτικού, ανάμεσά τους το νέο αεροπλανοφόρο Shandong, πλέουν κάπου 520 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το νησί Μιγιάκο και ότι παρατηρήθηκαν απονηώσεις και προσνηώσεις μαχητικών κι ελικοπτέρων.

Το κινεζικό αεροπλανοφόρο , «τύπου 2» —με σχεδιασμό βασισμένο στο ρωσικό Κουζνέτσοφ—, έχει γενικά τη δυνατότητα να μεταφέρει κάπου 36 αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

