Η πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, κατηγορείται ότι άσκησε πίεση σε μάρτυρα που κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο, Νικολά Σαρκοζί, ότι έλαβε παράνομη χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη.

Το πρώην μοντέλο τελεί υπό περιοριστικούς όρους, δηλαδή απαγορεύεται να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε από τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία, με εξαίρεση τον σύζυγό της, σύμφωνα με αξιωματούχο όπως γράφει το «Sky News».

Οι κατηγορίες κατά της Μπρούνι-Σαρκοζί περιλαμβάνουν τη χειραγώγηση μαρτύρων και την απόπειρα διάπραξης απάτης. Πιο συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι προσπάθησε να εξαπατήσει τους δικαστές που ερευνούσαν τον σύζυγό της ως ύποπτο για τη λήψη παράνομων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του για τις προεδρικές εκλογές του 2007.

Αφού ανακρίθηκε από την αστυνομία τον Μάιο, οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι έδωσε «χρήσιμες διευκρινίσεις και εξηγήσεις», χωρίς να κάνουν κάποιο άλλο σχόλιο.

Ο μάρτυρας που εμπλέκεται, ο Ziad Takieddine, βρίσκεται στο επίκεντρο των κατηγοριών ότι ο Σαρκοζί έλαβε εκατομμύρια σε παράνομες πληρωμές από το καθεστώς του τότε προέδρου της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι. Ο Νικολά Σαρκοζί, πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, έχει ήδη καταδικαστεί σε δύο άλλες υποθέσεις. Ο ίδιος έχει αρνηθεί σθεναρά ότι έχει διαπράξει αδίκημα σε όλες τις υποθέσεις.

Τον Φεβρουάριο, εφετείο στο Παρίσι επικύρωσε την ετυμηγορία εναντίον του πρώην προέδρου για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του στην αποτυχημένη προσπάθεια επανεκλογής του το 2012. Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, εκ των οποίων έξι μήνες με αναστολή. Οι δικηγόροι του άσκησαν έφεση. Με την έφεση να εκκρεμεί, ο Σαρκοζί δεν μπορεί να φυλακιστεί σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία.

Κατηγορήθηκε ότι ξόδεψε σχεδόν το διπλάσιο του μέγιστου νόμιμου ποσού των 22,5 εκατ. ευρώ για την προσπάθεια επανεκλογής του, την οποία έχασε από τον Φρανσουά Ολάντ. Σε μια ξεχωριστή υπόθεση το 2021, ο 69χρονος Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για διαφθορά.

