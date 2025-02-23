Γερμανία: Fake αναρτήσεις για χειραγώγηση των εκλογών

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτώνται ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις γερμανικές εκλογές. Τέτοιου είδους αναρτήσεις είναι ήδη γνωστές από παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις.

Για παράδειγμα, υποστηρίζεται ξανά ότι μεμονωμένα ψηφοδέλτια ακυρώνονται με αποκοπή της πάνω δεξιάς γωνίας. Η αποκοπή όμως γίνεται σε όλα τα ψηφοδέλτια για να βοηθηθούν ψηφοφόροι με προβλήματα όρασης, να ρίξουν ευκολότερα τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο στη κάλπη.

Σε άλλες αναρτήσεις υποστηρίζεται ότι ορισμένα εκλογικά κέντρα παρέχουν στους ψηφοφόρους μόνο μολύβια για συμπλήρωση ψηφοδελτίων ώστε να μπορούν να παραποιηθούν εκ των υστέρων. Βάσει του ομοσπονδιακού εκλογικού κανονισμού η ψήφος είναι έγκυρη ακόμα και με μη ανεξίτηλο στυλό. Σύμφωνα με την επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής δεν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των θεμελιωδών αρχών του γερμανικού εκλογικού νόμου (γενική, άμεση, ελεύθερη, ίση, μυστική ψηφοφορία): Οι εφορευτικές επιτροπές στελεχώνονται από μέλη διαφόρων κομμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται δημόσια, έτσι ώστε να αποκλείεται χειραγώγηση από τρίτους. Οι ψηφοφόροι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το δικό του στυλό.

