Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ψευδή βίντεο για καταστροφή ψήφων υπέρ της AfD

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών δηλώνει ότι τα κανάλια διανομής των βίντεο παραπέμπουν στη Ρωσία

AfD

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών δηλώνει ότι τα κανάλια διανομής των βίντεο παραπέμπουν στη Ρωσία. Η εκτίμηση του υπ. Εσωτερικών στηρίζεται σε δύο βίντεο, που αναρτήθηκαν αυτή την εβδομάδα και υποδηλώνουν ότι η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση στις εκλογές της Κυριακής.

Το ένα από τα βίντεο δείχνει ένα ψεύτικο ψηφοδέλτιο, στο οποίο λείπει η AfD ως επιλογή. Σε ένα άλλο βίντεο καταστρέφονται ψηφοδέλτια επιστολικής ψήφου με σταυρό στην Εναλλακτική για τη Γερμανία. Εδώ και καιρό η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος προειδοποιεί για ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης πριν τις γερμανικές εκλογές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: AfD Ρωσία Εκλογές Γερμανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark