Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών δηλώνει ότι τα κανάλια διανομής των βίντεο παραπέμπουν στη Ρωσία. Η εκτίμηση του υπ. Εσωτερικών στηρίζεται σε δύο βίντεο, που αναρτήθηκαν αυτή την εβδομάδα και υποδηλώνουν ότι η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση στις εκλογές της Κυριακής.

Το ένα από τα βίντεο δείχνει ένα ψεύτικο ψηφοδέλτιο, στο οποίο λείπει η AfD ως επιλογή. Σε ένα άλλο βίντεο καταστρέφονται ψηφοδέλτια επιστολικής ψήφου με σταυρό στην Εναλλακτική για τη Γερμανία. Εδώ και καιρό η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος προειδοποιεί για ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης πριν τις γερμανικές εκλογές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.