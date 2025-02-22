Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών δηλώνει ότι τα κανάλια διανομής των βίντεο παραπέμπουν στη Ρωσία. Η εκτίμηση του υπ. Εσωτερικών στηρίζεται σε δύο βίντεο, που αναρτήθηκαν αυτή την εβδομάδα και υποδηλώνουν ότι η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση στις εκλογές της Κυριακής.
Το ένα από τα βίντεο δείχνει ένα ψεύτικο ψηφοδέλτιο, στο οποίο λείπει η AfD ως επιλογή. Σε ένα άλλο βίντεο καταστρέφονται ψηφοδέλτια επιστολικής ψήφου με σταυρό στην Εναλλακτική για τη Γερμανία. Εδώ και καιρό η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος προειδοποιεί για ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης πριν τις γερμανικές εκλογές.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.