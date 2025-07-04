Για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα, οι Παριζιάνοι και οι τουρίστες θα μπορούν να κάνουν μια δροσιστική βουτιά στον ποταμό Σηκουάνα. Η εδώ και καιρό μολυσμένη υδάτινη οδός ανοίγει επιτέλους ως καλοκαιρινός προορισμός για κολύμπι μετά από ένα έργο καθαρισμού ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που τον κατέστησε κατάλληλο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες πέρυσι.

Τρία νέα σημεία κολύμβησης στις όχθες του ποταμού Παρισιού θα ανοίξουν το Σάββατο — ένα κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, ένα άλλο κοντά στον Πύργο του Άιφελ και ένα τρίτο στο ανατολικό Παρίσι.

Η κολύμβηση στον Σηκουάνα είναι παράνομη από το 1923, με λίγες εξαιρέσεις, λόγω της ρύπανσης και των κινδύνων που ενέχει η πλοήγηση σε ποτάμια. Οι βουτιές εκτός των περιοχών κολύμβησης εξακολουθούν να απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας.

Ο Σηκουάνας ήταν ένα από τα αστέρια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, αφού χρησιμοποιήθηκε στην τελετή έναρξης και στους αγώνες τριάθλου και μαραθωνίου.

«Είναι μια συμβολική στιγμή που θα ανακτήσουμε το ποτάμι μας», δήλωσε η προπονήτρια και influencer Λουσίλ Γούντγουορντ, η οποία θα συμμετάσχει στον πρώτο ερασιτεχνικό αγώνα ανοιχτής θάλασσας στον Σηκουάνα την Κυριακή.

Η Γούντγουορντ, η οποία απόλαυσε μια βουτιά δίπλα στη δήμαρχο του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, λίγο πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι βέβαιη ότι τα πράγματα θα πάνε καλά.

«Θα απολαύσουμε το κολύμπι σε αυτόν, θα είμαστε εκεί και θα δίνουμε το παράδειγμα», είπε. «Μόλις ο κόσμος δει ότι στο τέλος υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που το διασκεδάζουν και το απολαμβάνουν, όλοι θα θέλουν να πάνε!»

«Για οικογένειες, το να πάνε να κάνουν μια βουτιά με τα παιδιά, να πλατσουρίσουν στο Παρίσι, είναι εξαιρετικό», πρόσθεσε η Γούντγουορντ.

Ενόψει των Αγώνων, οι αρχές άνοιξαν νέες μονάδες απολύμανσης και δημιούργησαν μια τεράστια δεξαμενή αποθήκευσης που είχε ως στόχο να αποτρέψει την απευθείας έκχυση όσο το δυνατόν περισσότερων λυμάτων φορτωμένων με βακτήρια στον Σηκουάνα όταν βρέχει.

Τα πλοιάρια που προηγουμένως άδειαζαν τα λύματα τους απευθείας στον ποταμό έπρεπε να συνδεθούν με τα δημοτικά συστήματα αποχέτευσης.

Πράσινη σημαία για κολύμβηση

Ο αντιδήμαρχος του Παρισιού, Πιερ Ραμπαντάν, δήλωσε ότι το νερό ελέγχεται καθημερινά για να επιβεβαιωθεί ότι είναι ασφαλές για κολύμπι. Όπως και στις γαλλικές παραλίες, σημαίες διαφορετικού χρώματος θα ενημερώνουν τους επισκέπτες εάν μπορούν ή όχι να μπουν.

«Το πράσινο σημαίνει ότι η ποιότητα του νερού είναι καλή. Το κόκκινο σημαίνει ότι δεν είναι καλή ή ότι υπάρχει υπερβολικό ρεύμα», είπε.

Οι δοκιμές είναι σύμφωνες με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς από τις αρχές Ιουνίου, με μόνο δύο εξαιρέσεις λόγω βροχής και ρύπανσης που σχετίζεται με τα σκάφη, δήλωσε η Ραμπαντάν.

«Δεν μπορώ να στοιχηματίσω για τον αριθμό των ημερών που θα πρέπει να κλείσουμε αυτό το καλοκαίρι, αλλά η ποιότητα του νερού φαίνεται καλύτερη από πέρυσι», πρόσθεσε. «Βρισκόμαστε σε ένα φυσικό περιβάλλον... επομένως οι διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών έχουν αναγκαστικά αντίκτυπο».

Πέρυσι, αρκετοί αθλητές αρρώστησαν μετά από τους αγώνες τριάθλου και ανοιχτής θάλασσας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν σαφές εάν το ποτάμι ευθυνόταν για την ασθένειά τους.

Ο σκεπτικισμός παραμένει σχετικά με την ποιότητα του νερού

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι Παριζιάνοι που έχουν δείξει σκεπτικισμό απέναντι στην ιδέα της κολύμβησης στον Σηκουάνα.

Ο Dan Angelescu, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Fluidion, μιας εταιρείας τεχνολογίας παρακολούθησης υδάτων με έδρα το Παρίσι και το Λος Άντζελες, ελέγχει τακτικά και ανεξάρτητα τα επίπεδα βακτηρίων στον Σηκουάνα εδώ και αρκετά χρόνια. Παρά το γεγονός ότι είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς, η επίσημη μεθοδολογία δοκιμών νερού έχει περιορισμούς και υποεκτιμά τα βακτήρια, είπε.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ποιότητα του νερού στον Σηκουάνα παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα», δήλωσε. «Υπάρχουν μόνο λίγες ημέρες σε μια κολυμβητική περίοδο όπου θα έλεγα ότι η ποιότητα του νερού είναι αποδεκτή για κολύμπι».

«Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι μπορούμε να σηκώσουμε το χέρι μας και να πούμε "κοιτάξτε: η επιστήμη σήμερα δεν υποστηρίζει την τρέχουσα αξιολόγηση της ασφάλειας των υδάτων που χρησιμοποιούνται στα ποτάμια γύρω από το Παρίσι και πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος που δεν καταγράφεται καθόλου"», είπε.

Πηγή: skai.gr

