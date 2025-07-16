Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ (πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα) αλλά και με τον Σύρο υπουργό Εξωτερικών, Άσαντ Χασάν Σαϊμπανί είχε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν όπου συζήτησαν τις εξελίξεις στη Συρία.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Φιντάν με τον Μπάρακ δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία και οι συγκρούσεις στη νότια Συρία πρέπει να σταματήσουν.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με τον ΥΠΕΞ της Συρίας, ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ με στόχο τη νότια Συρία και τη Δαμασκό είναι ανησυχητικές. Τόνισε δε την ανάγκη να τερματιστούν άμεσα οι παρεμβάσεις που απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια και οι προσπάθειες για την εδραίωση της σταθερότητας στη Συρία, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων μερών για την εδραίωση της ειρήνης στη Συρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.