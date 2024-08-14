Γερμανία: Άρση του αποκλεισμού στη στρατιωτική βάση στην Κολωνία

Μια αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ στη γερμανική πόλη Γκελζενκίρχεν δεν σφραγίσθηκε νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Συμμαχίας στη γερμανική πόλη, διευκρινίζοντας ότι μόνο το επίπεδο ασφαλείας αυξήθηκε έπειτα από μια ύποπτη περίπτωση δολιοφθοράς σε γερμανική βάση στην κοντινή Κολωνία.

«Η βάση (στο Γκελζενκίρχεν) δεν σφραγίσθηκε ποτέ. Ελέγξαμε το νερό, είναι εντάξει και υπάρχει πρόσβαση στη βάση», είπε ο εκπρόσωπος.

Ένας εκπρόσωπος του γερμανικού στρατού είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η βάση στο Γκελζενκίρχεν είχε σφραγιστεί.

Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μμε, μια γερμανική αεροπορική βάση, που βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο της Κολωνίας, σφραγίσθηκε καθώς οι αρχές ερευνούν ενδεχόμενο ποινικό αδίκημα που σε σχέση με το σύστημα υδροδότησης, για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι υπέστη σαμποτάζ.

Με νεότερη ενημέρωση ένας εκπρόσωπος του γερμανικού στρατού δήλωσε το μεσημέρι πως η γερμανική βάση επρόκειτο να ανοίξει ξανά σύντομα.

«Οι στρατώνες έκλεισαν έπειτα από ένα επεισόδιο χθες το βράδυ», τόνισε ο αντισυνταγματάρχης Ουλριχ Φορνόμπερτ σε δημοσιογράφους στην Κολωνία χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το περιστατικό. «Οι στρατώνες θα ανοίξουν ξανά τις πόρτες τους μέσα στα επόμενα λεπτά».

Το Spiegel είχε αναφέρει νωρίτερα ότι το νερό του δικτύου υδροδότησης αυτής της βάσης με τους 4.300 στρατιωτικούς και τα 1.200 μέλη πολιτικού προσωπικού ενδέχεται να έχει μολυνθεί αφού κάποιος παραβίασε την περίμετρό του. Το περιοδικό πρόσθεσε ότι η υπόθεση εξετάζεται από την αστυνομία, τη στρατιωτική αστυνομία και τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών MAD.

Όπως μετέδωσε το Γερμανικό Πρακτορείο, μια τρύπα ανακαλύφθηκε σε φράκτη της βάσης, που συνορεύει με το αεροδρόμιο, και δημιουργήθηκαν υποψίες για δολιοφθορά στο σύστημα υδροδότησης της βάσης, αν και αυτό δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Δείγματα νερού έχουν ληφθεί και εξετάζονται.

Στην εν λόγω βάση σταθμεύει ο στόλος των στρατιωτικών αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για τα ταξίδια του καγκελαρίου και των υπουργών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.