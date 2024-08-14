Γερμανικό δικαστήριο ανέτρεψε σήμερα την απαγόρευση της κυκλοφορίας του περιοδικού Compact, το οποίο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι «φερέφωνο της ακροδεξιάς εξτρεμιστικής σκηνής», εν αναμονή της οριστικής απόφασης για να τεθεί εκτός νόμου το έντυπο.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι θα απαγορεύσει την κυκλοφορία του περιοδικού, το οποίο πουλάει περίπου 40.000 αντίτυπα και διαθέτει ευρεία παρουσία στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το διοικητικό δικαστήριο της Λειψίας έκρινε ότι δεν είναι προς το παρόν εφικτό να καθοριστεί αν το Compact πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να απαγορευτεί με το σκεπτικό ότι αντίκειται στη συνταγματική τάξη. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι το έντυπο καταπατά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά έδωσε προτεραιότητα στην προάσπιση της ελευθεροτυπίας όταν αποφάσισε να ανατρέψει την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Ο αρχισυντάκτης του Compact Γιούργκεν Ελσέσερ χαιρέτισε την απόφαση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το περιοδικό θα κερδίσει την έφεση που είχε ασκήσει.

Το Compact είναι ταυτισμένο με τη ριζοσπαστική πτέρυγα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), που τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε από ένα περιθωριακό, ευρωσκεπτικιστικό μόρφωμα σε μια από τις σημαντικότερες δυνάμεις της αντιπολίτευσης στη χώρα, μολονότι είναι υπό επιτήρηση καθώς θεωρείται απειλή για τη δημοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

