Γερμανία: Στρατιωτική βάση στην Κολωνία αποκλείσθηκε λόγω υποψιών για σαμποτάζ

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία. Γερμανική αεροπορική βάση, που βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο της Κολωνίας, σφραγίσθηκε σήμερα Τετάρτη, καθώς οι αρχές ερευνούν ενδεχόμενο ποινικό αδίκημα που σχετίζεται με το σύστημα υδροδότησης (κάτω φωτό) για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι υπέστη σαμποτάζ, μεταδίδουν το Γερμανικό Πρακτορείο και το Ρόιτερς, το οποίο επικαλείται πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας.

Το περιστατικό ανέφερε πρώτο το ειδησεογραφικό περιοδικό Der Spiegel, σύμφωνα με το DPA.

Σύμφωνα με το Spiegel, το νερό του δικτύου υδροδότησης αυτής της βάσης με τους 4.300 στρατιωτικούς και τα 1.200 μέλη πολιτικού προσωπικού ενδέχεται να έχει μολυνθεί, αφού κάποιος παραβίασε την περίμετρό του. Το περιοδικό προσθέτει ότι η υπόθεση εξετάζεται από την αστυνομία, τη στρατιωτική αστυνομία και τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών MAD.

Δεν επιτρέπεται στους στρατιωτικούς να καταναλώνουν πόσιμο νερό γιατί μπορεί να είναι μολυσμένο.

Όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο, μια τρύπα ανακαλύφθηκε σε φράχτη της βάσης, που συνορεύει με το αεροδρόμιο, και δημιουργήθηκαν υποψίες για δολιοφθορά στο σύστημα υδροδότησης της βάσης, αν και αυτό δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Δείγματα νερού έχουν ληφθεί και εξετάζονται.

Αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται σε κανέναν να εισέλθει ή να εξέλθει από τη βάση και η αστυνομία έχει αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες του DPA. Στην εν λόγω βάση σταθμεύει ο στόλος των στρατιωτικών αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για τα ταξίδια του καγκελαρίου και των υπουργών του.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως το υπουργείο Άμυνας στο Βερολίνο και η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών MAD δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα για να σχολιάσουν. Η αστυνομία της Κολωνίας δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.