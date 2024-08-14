Τζο Μπάιντεν: Δεν τα παρατάω, άμεση συμφωνία για τη Γάζα

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων για το εάν μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων θα μπορούσε να αποτρέψει ένα πιθανό χτύπημα του Ιράν δήλωσε: «Αυτή είναι η προσδοκία μου, αλλά θα δούμε».



Για την Πέμπτη, μετά από παρότρυνση των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου που διαμεσολαβούν στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, έχει προγραμματιστεί ένας κρίσιμος γύρος συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με πιθανή συμφωνία. Σε αντίθεση με το Ισραήλ, η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής πάντως να συμμετάσχει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η Χαμάς αρνείται να πάρει μέρος όσο διαρκούν οι μάχες. Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις πάντως θα συνεχιστούν ακόμα και εάν δεν συμμετάσχει η Χαμάς, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη Άραβες αξιωματούχους. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώνεται και η Χαμάς.

Πιέσεις των ΗΠΑ

Εκπρόσωπος της Χαμάς από τη Γάζα δήλωσε πάντως ότι εάν το Ισραήλ εννοεί σοβαρά πως θέλει να διαπραγματευθεί, τότε θα πρέπει πρώτα να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.Την ίδια ώρα, ο Τζον Κίρμπι, μέλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, δήλωσε πως αύριο, Πέμπτη, θα πρέπει όλοι να σηκώσουν τα μανίκια και να ριχτούν στη δουλειά και συμπλήρωσε πως οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τι κάνει το Ιράν, ενώ δεν κρύβουν την ανησυχία τους για ένα ενδεχόμενο χτύπημα της Τεχεράνης στο Ισραήλ, που θα είχε ως αποτέλεσμα να ναυαγήσουν οι συνομιλίες για μια ειρηνευτική διαδικασία.



Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, από την πλευρά του, δήλωσε πως: «Θα είναι δύσκολο. Θα δούμε τι θα κάνει το Ιράν και θα δούμε τι θα συμβεί σε περίπτωση επίθεσης, αλλά δεν τα παρατάω».

Πωλήσεις όπλων δισεκατομμυρίων

Μετά τη δολοφονία στην Τεχεράνη του Ισμαήλ Χανίγια, επικεφαλής της Χαμάς, και τη δολοφονία του στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί εάν και πώς το Ιράν θα απαντήσει, εάν θα υπάρξουν αντίποινα και ποια θα είναι αυτά.



«Ιράν και Χεζμπολάχ δεν ξέρουν τι να κάνουν. Υπάρχουν πολλά σχέδια, αλλά ακόμη δεν έχει παρθεί καμία απόφαση», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στη διαδικτυακή ενημερωτική ιστοσελίδα Axios. Οι ΗΠΑ, ως ο πιο στενός εταίρος του Ισραήλ, έχουν στείλει επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή με στόχο την αποτροπή της κλιμάκωσης της κρίσης αλλά και την προστασία των Ισραηλινών, μια και ο φόβος για έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση ανατολή είναι μεγάλος.



Εν τω μεταξύ, η αμερικανική κυβέρνηση έχει εγκρίνει νέες μεγάλες πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνονται και 50 πολεμικά αεροσκάφη τύπου F-15. H συμφωνία αυτή είναι πάντως μακροπρόθεσμη και δεν αφορά άμεσα τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.