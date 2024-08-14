Μεγάλη κυβερνοεπίθεση στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα στη χώρα της Ασίας ανέφεραν την Τετάρτη πηγές από την Τεχεράνη.

Όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ, η κυβερνοεπίθεση στόχευσε ταυτόχρονα το δίκτυο της Κεντρικής Τράπεζας και πολλών ακόμα τραπεζών, προκαλώντας πολύ σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που αναφέρονται στις ίδιες πηγές, ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

