Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κυβερνοεπίθεση στην Κεντρική Τράπεζα και σε άλλες τράπεζες του Ιράν

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που αναφέρονται στις ίδιες πηγές, ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο

Cyberattack

Μεγάλη κυβερνοεπίθεση στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα στη χώρα της Ασίας ανέφεραν την Τετάρτη πηγές από την Τεχεράνη.

Όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ, η κυβερνοεπίθεση στόχευσε ταυτόχρονα το δίκτυο της Κεντρικής Τράπεζας και πολλών ακόμα τραπεζών, προκαλώντας πολύ σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που αναφέρονται στις ίδιες πηγές, ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν κυβερνοεπίθεση κεντρική τράπεζα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark