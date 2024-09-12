Στην απέλαση του πρώην επικεφαλής του Ισλαμικού Κέντρου Αμβούργου Μοχάμεντ Χαντίπ Μοφατέ, προχώρησε χθες η Γερμανία, εφαρμόζοντας απόφαση των αρχών του Αμβούργου.

Το Κέντρο, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη γερμανική κυβέρνηση «προπύργιο της προπαγάνδας της Τεχεράνης» στην Ευρώπη, έχει τεθεί εκτός νόμου από τον περασμένο Ιούλιο.

Σήμερα απαγορεύθηκε επίσης η λειτουργία του Ισλαμικού Κέντρου Φιρστενβάλντε αλ Σαλάμ (ΙΖF) στο Βραδεμβούργο.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών του Βραδεμβούργου, το Ισλαμικό Κέντρο Φιρστενβάλντε αλ Σαλάμ θεωρείται ότι εδώ και έναν χρόνο συνδέεται με την Μουσουλμανική Αδελφότητα και την Χαμάς, «εναντίον της διεθνούς συνεννόησης και της συνταγματικής τάξης».

Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου Μίχαελ Στούμπγκεν (CDU) τόνισε ότι «η κατήχηση νέων με εξτρεμιστικές ιδέες κατά τρόπο οργανωμένο εγκυμονεί κινδύνους τους οποίους δεν αποδεχόμαστε» και πρόσθεσε: «Οι νέοι δεν γίνονται εξτρεμιστές που παίρνουν τα όπλα σε κενό χώρο. Πίσω από αυτό υπάρχουν πάντα ύπουλες στρατηγικές ριζοσπαστικοποίησης εξτρεμιστικών οργανώσεων και προσπαθειών».

Το IZF ιδρύθηκε το 2018 και περιλαμβάνει το τζαμί αλ Σαλάμ. Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την Κρατιδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος στο Βραδεμβούργο «επιβεβαιωμένα εξτρεμιστική προσπάθεια».

Μεταξύ άλλων, σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφημίζονταν εμμέσως δωρεές προς την Χαμάς, διαδιδόταν συστηματικά αντισημιτικό περιεχόμενο, ενώ έχουν διαπιστωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, προσωπικές σχέσεις μεταξύ μελών του IZF και της Χαμάς.

Στο Αμβούργο, ο ιμάμης του Ισλαμικού Κέντρου ΙΖΗ έπρεπε, σύμφωνα με την απόφαση των αρχών του κρατιδίου, να εγκαταλείψει τη χώρα το αργότερο έως χθες, Τετάρτη.

Εάν δεν συμμορφωνόταν, αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών. Ο Μοχάμεντ Χαντίπ Μοφατέ έχει κηρυχθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στη Γερμανία και του έχει απαγορευθεί η είσοδος στη χώρα για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια.

«Η απέλαση του Μοφατέ είναι το επόμενο λογικό βήμα», εξήγησε ο γερουσιαστής Εσωτερικών του Αμβούργου 'Αντι Γκρότε. «Ως ανώτατος θρησκευτικός εκπρόσωπος του απάνθρωπου καθεστώτος στην Τεχεράνη, ο χρόνος του στη Γερμανία έχει τελειώσει. Θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε τον αγώνα ενάντια στον ισλαμικό εξτρεμισμό με όλες μας τις δυνάμεις και να κάνουμε πλήρη χρήση όλων των νόμιμων μέσων», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

