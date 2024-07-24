Γερμανία: Εκτός νόμου το Ισλαμικό Κέντρο του Αμβούργου

«Πρόκειται για εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση, η οποία επιδίδεται σε αντισημιτική και αντι-ισραηλινή προπαγάνδα, ενώ η δραστηριότητά της αντίκειται στο Γερμανικό Σύνταγμα». Με αυτή την αιτιολογία, η οποία αναπτύσσεται αναλυτικά σε νομικό υπόμνημα 200 σελίδων, η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ θέτει υπό απαγόρευση από σήμερα το Ισλαμικό Κέντρο του Αμβούργου (IZH) και άλλες πέντε οργανώσεις σε όλη τη χώρα, που θεωρούνται «παρακλάδια» του.



Το IZH είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του σιιτικού Ισλάμ στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1953 από Ιρανούς της διασποράς και φέρεται να έχει συνδεθεί πιο στενά με το Ιράν μετά την ανατροπή του Σάχη και την εγκαθίδρυση ισλαμιστικού καθεστώτος το 1979. Συν τοις άλλοις, οι υπεύθυνοι της οργάνωσης απειλούνται σήμερα με ποινική δίωξη για συνέργεια σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, καθώς φέρονται να υποστηρίζουν «την απαγορευμένη στην Ευρώπη τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ» που δραστηριοποιείται στον νότιο Λίβανο. Ήδη από το 2021 η γερμανική κυβέρνηση έχει απαγορεύσει οργανώσεις που υποστηρίζουν την Χεζμπολάχ.



Παράλληλα, η γερμανική αστυνομία κλείνει από σήμερα το περίφημο «Μπλε Τζαμί» (ή τζαμί του Ιμάμ Αλί), ένα τέμενος εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής σε προνομιακή θέση στα βόρεια προάστεια του Αμβούργου, που λειτουργούσε με τη στήριξη του IZH. Το κτίριο και όλη η περιουσία της οργάνωσης θα περιέλθουν στο κράτος. Σύμφωνα με το πρώτο πρόγραμμα της γερμανικής τηλεόρασης (ARD), επιδίωξη των αρχών είναι να συνεχίσει να λειτουργεί το κτίριο ως τζαμί, αλλά υπό άλλη διεύθυνση.

«Όχι στον εξτρεμισμό και τον αντισημιτισμό»

Σε δηλώσεις του, το πρωί της Τετάρτης, ο τοπικός κυβερνήτης του Αμβούργου και ηγετικό στέλεχος του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD) Πέτερ Τσέντσερ χαιρετίζει την απαγόρευση και δηλώνει ότι «ο ισλαμικός εξτρεμισμός και ο αντισημιτισμός δεν έχουν θέση στην ελεύθερη, ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία της πόλης». Από την πλευρά της η υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζει ότι οι ενέργειες της πολιτείας «δεν στρέφονται εναντίον μίας θρησκείας. Η ειρηνική άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας είναι σαφές πως δεν επηρεάζεται από την σημερινή απαγόρευση».



Στις έξι το πρωί της Τετάρτης άρχισε η συντονισμένη επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας με έφοδο σε 53 σημεία, σε όλη τη Γερμανία. Εκτός από το «Μπλε Τζαμί» έχουν κλείσει και άλλα πέντε τεμένη σε όλη τη χώρα.

Στο στόχαστρο από το 2023

Ήδη από το 1993 το Ισλαμικό Κέντρο στο Αμβούργο βρίσκεται υπό παρακολούθηση από την τοπική Αρχή για την Προστασία του Συντάγματος. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η γερμανική αστυνομία πραγματοποιεί έφοδο στο «Μπλε Τζαμί». Τον Νοέμβριο του 2023, μόλις μία ημέρα πριν από προγραμματισμένη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στη Γερμανία, η αστυνομία είχε πραγματοποιήσει έφοδο στο ίδιο τζαμί, καθώς και σε άλλους 53 χώρους που συνδέονται με ισλαμιστική δραστηριότητα σε ολόκληρη τη χώρα.



Σύμφωνα με την ARD σημαντικό ήταν το αποδεικτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι γερμανικές αρχές πριν λίγα χρόνια, όταν ο ιμάμης του «Μπλε Τζαμιού» είχε περάσει από έλεγχο στο αεροδρόμιο του Αμβούργου μετά την άφιξή του από την Τεχεράνη. Στον έλεγχο εντοπίστηκαν έγγραφα και σημειώματα που φέρονται να συνδέουν τον ιμάμη με τις ιρανικές αρχές ασφαλείας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.