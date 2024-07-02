Σολτς: «Καλός γείτονας και εταίρος και αξιόπιστος φίλος» η Πολωνία

Ως «καλό γείτονα και εταίρο» και «αξιόπιστο φίλο» περιέγραψε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς την Πολωνία κατά τη σημερινή επίσκεψή του στη Βαρσοβία, την πρώτη μετά την επιστροφή στην εξουσία του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ. Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε κοινό σχέδιο δράσης, ενώ ασαφής παρέμεινε η συζήτηση σχετικά με το πολωνικό αίτημα για πολεμικές αποζημιώσεις.

«Μόνο από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας και να υπερασπιστούμε την ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο κ. Σολτς και πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες είναι ήδη «καλοί γείτονες, εταίροι και αξιόπιστοι φίλοι, αλλά θέλουν και να δημιουργήσουν μια νέα δυναμική», επεκτείνοντας τη συνεργασία τους σε πολλούς τομείς. Ο κ. Τουσκ από την πλευρά του δήλωσε ότι βλέπει τη Γερμανία ως «ηγετική δύναμη για την κοινή ασφάλεια της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Πολωνίας». Σημαντικό μέρος του σχεδίου δράσης αφορά ούτως ή άλλως την άμυνα. «Θα ενισχύσουμε τη διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση των αμυντικών μας δυνατοτήτων, θα αυξήσουμε την παραγωγική ικανότητα και θα προωθήσουμε τις επενδύσεις της αμυντικής μας βιομηχανίας», αναφέρεται στο σχέδιο των 40 σελίδων που υπέγραψαν οι δύο ηγέτες και τονίζεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στον τομέα αρμάτων μάχης και πυρομαχικών, με βασικό μέλημα την επάρκεια ανταλλακτικών για τα Leopard που έχουν παραδοθεί από τη Γερμανία και την Πολωνία στην Ουκρανία.

Στο σχέδιο δεν αναφέρονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων που διεκδικεί η Πολωνία. «Η Γερμανία γνωρίζει τη σοβαρότητα της ενοχής της, την ευθύνη της για τα εκατομμύρια των θυμάτων της γερμανικής κατοχής και την αποστολή που προκύπτει από αυτήν», δήλωσε ο κ. Σολτς και πρόσθεσε ότι «η κατάσταση των ηλικιωμένων θυμάτων είναι αυτή που μας απασχολεί πολύ και θα αναλάβουμε επίσης δράση σε αυτόν τον τομέα». Ο Όλαφ Σολτς δεν διευκρίνισε ωστόσο πότε και πόση αποζημίωση θα πρέπει να καταβληθεί στα περίπου 40.000 ζωντανά θύματα της γερμανικής κατοχής στην Πολωνία. Ως έργο πάντως στο πλαίσιο της προσπάθειας συμφιλίωσης, το σχέδιο δράσης αναφέρει την κατασκευή ενός «Γερμανο-Πολωνικού Σπιτιού» στο Βερολίνο.

Οι δύο χώρες αναλαμβάνουν επίσης την ευθύνη να διασφαλίσουν από κοινού τη λειτουργία του διυλιστηρίου στο Σβεντ του Βρανδεμβούργου, από το οποίο εφοδιάζονται η βορειοανατολική Γερμανία και η ανατολική Πολωνία.

Η σημερινή συνάντηση στη Βαρσοβία ήταν η πρώτη διακυβερνητική συνάντηση των δύο πλευρών από το 2018. Τα τελευταία χρόνια η κυβερνήσεις της Πολωνίας είχαν εγκαταλείψει το εγχείρημα και είχαν χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα υψηλούς τόνους εναντίον της Γερμανίας, απαιτώντας πολεμικές αποζημιώσεις ύψους 1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Τουσκ δεν έχει επαναλάβει έως τώρα αυτές τις απαιτήσεις και σήμερα περιορίστηκε να δηλώσει ότι «γίνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.