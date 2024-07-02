Ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, Μίκολα Ολεστσούκ, δήλωσε ότι ο στρατός πραγματοποίησε σήμερα μια «καταστροφική επίθεση» σε μια ρωσική αποθήκη πυρομαχικών στην κατεχόμενη από τη Μόσχα Κριμαία.

«Για μια ακόμη φορά, τα ουκρανικά αεροσκάφη που "καταστράφηκαν" από την εχθρική προπαγάνδα συνεχίζουν να εκτελούν επιτυχώς πολεμικές αποστολές», δήλωσε ο Ολεστσούκ με ανάρτηση του στο Telegram, αναφερόμενος σε μια ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας ότι πέντε ουκρανικά στρατιωτικά αεροσκάφη καταστράφηκαν σε αεροδρόμιο στην κεντρική περιοχή Πολτάβα.

Ο Ολεστσούκ δεν διευκρίνισε την ακριβή τοποθεσία, αλλά δημοσίευσε ένα βίντεο από το τοπικό κανάλι , Krymskiy Veter στο Telegram που σχετίζεται με την Ουκρανία, που φέρεται να δείχνει την επίθεση στην Μπαλακλάβα, κοντά στη Σεβαστούπολη.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την δήλωση ή το βίντεο.

Ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ δήλωσε χθες ότι οι αεροπορικές δυνάμεις κατέστρεψαν πέντε ουκρανικούς στόχους πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και στην περιοχή Μπαλακλάβα. Δεν ανέφερε εκτεταμένες ζημιές, εκτός από μικρές πυρκαγιές σε ένα δάσος και κατεστραμμένα αυτοκίνητα.

Κατά τα τελευταία δύο χρόνια της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές αεροπορικές και ναυτικές επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους στην Κριμαία και προκαλέσει σημαντικές ζημιές στον στόλο της Μόσχας στη Μαύρη Θάλασσα.

Τελευταία, η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει την στόχευση των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας στην χερσόνησο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.