Γερμανία: Ανησυχία για το ενδεχόμενο επικράτησης του Τραμπ

«Πρέπει να περιμένουμε το χειρότερο», προειδοποιεί ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για θέματα εξωτερικής πολιτικής Νόρμπερτ Ρέτγκεν αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ζίγκμαρ Γκάμπριελ (SPD) περιέγραψε τον ρεπουμπλικανό υποψήφιο ως «δεξιό εξτρεμιστή» και «προσβλητικό».

«Ο (Ντόναλντ) Τραμπ θεωρείται απρόβλεπτος. Όμως αν λάβουμε σοβαρά υπ' όψιν αυτά που λέει, θα πρέπει να περιμένουμε το χειρότερο: θέλει να συνάψει συμφωνία με τον (Βλαντίμιρ) Πούτιν σε βάρος της ουκρανικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας», ανέφερε ο κ. Ρέτγκεν μέσω X τονίζοντας ότι ενδεχόμενη νίκη του Ρεπουμπλικάνου «θα είναι μοιραία για το μέλλον της Δύσης ως γεωπολιτικού παράγοντα».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρώην αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), πρώην υπουργός Εξωτερικών, σήμερα πρόεδρος της «Ατλαντικής Γέφυρας», Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, μιλώντας σε έκτακτη εκπομπή του ιδιωτικού ειδησεογραφικού σταθμού n-tv για τις αμερικανικές εκλογές, δήλωσε ότι δεν θα αποκαλούσε τον κ. Τραμπ απλά «συντηρητικό» ή «δεξιό», αλλά «εν μέρει δεξιό εξτρεμιστή». «Είναι κάποιος που είναι προσβλητικός. Είναι εν μέρει δεξιός εξτρεμιστής. Δεν είναι κλασικός συντηρητικός πολιτικός, αλλά δυστυχώς κατάφερε να καταστρέψει στην πράξη τους Ρεπουμπλικανούς», δήλωσε ο κ. Γκάμπριελ και πρόσθεσε ότι «το κόμμα που σήμερα αυτοαποκαλείται ρεπουμπλικανικό, δεν μπορεί πλέον να συγκριθεί με αυτό που ήταν στο παρελθόν».

Σχολιάζοντας την εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag Μίχαελ Ροτ (SPD) σημείωσε από την πλευρά του ότι «παρ' όλους τους ειδικούς, κανείς, πραγματικά κανείς, δεν μπορεί να προβλέψει την αμερικανική ψήφο. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό; Στην Κίνα, στην Ρωσία, στο Αζερμπαϊτζάν, στην Βενεζουέλα και δυστυχώς σε υπερβολικά πολλά απολυταρχικά καθεστώτα στον κόσμο, η κατάσταση είναι διαφορετική: ο δικτάτορας κερδίζει πάντα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

