Η υποψήφια του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία Κάμαλα Χάρις και ο υποψήφιος αντιπρόεδρός της Τιμ Γουόλς θα παραχωρήσουν την πρώτη συνέντευξή τους από την έναρξη της εκστρατεία τους στο CNN, ανακοίνωσε το τηλεοπτικό δίκτυο χθες Τετάρτη.

Η συνέντευξη, που θα πάρει η δημοσιογράφος Ντέινα Μπας στην Τζόρτζια, πολιτεία-κλειδί, θα μεταδοθεί αύριο Πέμπτη στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 της Παρασκευής ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε το CNN.

Πρόκειται για την πρώτη εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που θα παραχωρήσει η νυν αντιπρόεδρος και υποψήφια πρόεδρος μετά την απόφαση του απερχόμενη προέδρου Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την εκστρατεία για την επανεκλογή του πριν από έναν μήνα και πλέον, την 21η Ιουλίου, μετά την καταστροφική γι’ αυτόν εμφάνισή του στο ντιμπέιτ με τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Ρεπουμπλικάνοι και δημοσιογράφοι απαιτούσαν εδώ κι εβδομάδες η κυρία Χάρις να μιλήσει στον Τύπο, καθώς η προεκλογική εκστρατεία εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία.

Παρουσίασε, πάντως σε πολύ αδρές γραμμές, την πολιτική της στο συνέδριο της παράταξής της στο Σικάγο την περασμένη εβδομάδα, εξαγγέλλοντας μείωση φόρων για τη μεσαία και ανυποχώρητη εξωτερική πολιτική, ιδίως έναντι χωρών όπως η Ρωσία ή η Βόρεια Κορέα.

Η τελευταία συνέντευξη της Κάμαλα Χάρις ήταν τον Ιούνιο, όταν εμφανίστηκε και πάλι στο CNN για να υπερασπιστεί το πολιτικό έργο του Τζο Μπάιντεν μετά το ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

