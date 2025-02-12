Γερμανία: Αναφορές ότι έφηβος στοχεύει με όπλο μαθήτρια μέσα σε σχολείο

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, καθώς η αστυνομία αναζητεί έναν ένοπλο έφηβο που φέρεται να στόχευσε μια μαθήτρια στο σχολείο Liselotte-Funcke.

Ο δράστης φέρεται να μπήκε στο σχολείο στις 8.30 το πρωί (τοπική ώρα).

Βαριά οπλισμένες ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας περικύκλωσαν το κτίριο στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ενώ επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο, αλλά το κορίτσι είναι πλέον ασφαλές αναφέρει η Bild.

Η κοπέλα λέγεται ότι ήταν η φίλη του δράστη.

Ο νεαρός δράστης, που δεν ήταν μαθητής του σχολείου, αναζητείται στο κέντρο της πόλης.

Derzeit läuft in der Hagener Innenstadt ein #Polizeieinsatz. Es gab Hinweise auf eine mögliche #Gefährdung einer Schülerin der Liselotte-Funcke-Schule. Die Jugendliche ist in #Sicherheit. Sie wird derzeit durch #Einsatzkräfte der Hagener #Polizei betreut. Aktuell wird in der… pic.twitter.com/pzG3yZvuNw — RTL WEST (@RTLWEST) February 12, 2025

#Hagen (NRW): Dramatische Szenen an der Liselotte-Funcke-Schule in der Hagener Innenstadt! Er soll es auf eine Schülerin abgesehen haben! https://t.co/C9y6byJpwS pic.twitter.com/Wh74REZWWB — Bettina Punkt (@Taykra) February 12, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.