Συναγερμός στη Γερμανία: Ανθρωποκυνηγητό για νεαρό που στόχευσε με όπλο μαθήτρια μέσα σε σχολείο

Βαριά οπλισμένες ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας περικύκλωσαν το κτίριο στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

UPDATE: 15:26
Γερμανία: Αναφορές ότι έφηβος στοχεύει με όπλο μαθήτρια μέσα σε σχολείο

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, καθώς η αστυνομία αναζητεί έναν ένοπλο έφηβο που φέρεται να στόχευσε μια μαθήτρια στο σχολείο Liselotte-Funcke.

Ο δράστης φέρεται να μπήκε στο σχολείο στις 8.30 το πρωί (τοπική ώρα). 

Βαριά οπλισμένες ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας περικύκλωσαν το κτίριο στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ενώ επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο, αλλά το κορίτσι είναι πλέον ασφαλές αναφέρει η Bild.

Η κοπέλα λέγεται ότι ήταν η φίλη του δράστη.

Ο νεαρός δράστης, που δεν ήταν μαθητής του σχολείου, αναζητείται στο κέντρο της πόλης. 

