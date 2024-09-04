Η Σερβία κηρύσσει πόλεμο στα «fake news» της Δύσης

Το Βελιγράδι θέλει να καταπολεμήσει τις «ψευδείς ειδήσεις» για τη Σερβία στα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Την αποστολή αναλαμβάνει ένας Γάλλος με παρελθόν. Ο Αρνό Γκουγιόν είναι μόλις 38 ετών, έχει όμως κάνει πολλά στη ζωή του. Στα 25 ήθελε να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας για το ακροδεξιό Bloc Identitaire. Τελικά, όμως απέτυχε να είναι υποψήφιος, αφού δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών.

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη ζωή του Γκουγιόν είχε ο πόλεμος του Κοσσυφοπεδίου. Το 1999 το ΝΑΤΟ, θέλοντας να σταματήσει τα συστηματικά σερβικά εγκλήματα κατά των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου, βομβάρδισε τη Σερβία. Η αμερικανική παρέμβαση τερμάτισε τον πόλεμο. Εξακολουθεί ωστόσο να είναι αμφιλεγόμενη μέχρι σήμερα, μιας και έγινε χωρίς προηγούμενη εντολή του ΟΗΕ.

«Ένας ολόκληρος λαός δαιμονοποιήθηκε τότε», δηλώνει ο Αρνό Γκουγιόν σε συνέντευξη. Ο 38χρονος Γάλλος ζει εδώ και καιρό στο Βελιγράδι και ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την ανθρωπιστική στήριξη της σερβικής μειονότητας στο Κοσσυφοπέδιο. Μιλάει άπταιστα σερβικά, έχει σύζυγο από τη Σερβία, έχει σερβικό διαβατήριο και είναι βουλευτής του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS).

Ρητορική μίσους κατά της αντιπολίτευσης και της Δύσης

Τώρα αναλαμβάνει μια νέα αποστολή: Είναι επικεφαλής του νεοσύστατου Γραφείου Δημόσιας και Πολιτιστικής Διπλωματίας (KJKD). Στο μέλλον, οι υπάλληλοί του θα «χτενίζουν» τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για αρνητικά δημοσιεύματα σχετικά με τη Σερβία και στη συνέχεια θα παρεμβαίνουν, προκειμένου να βελτιώσουν τη φήμη της χώρας στη διεθνή κοινή γνώμη. «Όσοι έχουν συνηθίσει να δημοσιεύουν ψέματα και αρνητικές πτυχές για γεγονότα στα Βαλκάνια και στη Σερβία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από εδώ και στο εξής θα λαμβάνουν απάντηση κάθε φορά από εμάς», προειδοποιεί ο Αρνό Γκουγιόν.

Η φήμη της Σερβίας στα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού είναι εξαιρετικά άσχημη και κατά την άποψη του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς και της κυβέρνησής του αδικαιολόγητα κακή. Ο Σέρβος πρόεδρος παρουσιάζεται συνήθως σε αυτά ως ένας πανίσχυρος ηγέτης που έχει μετατρέψει τη Σερβία σε απολυταρχία.

Ανεξάρτητοι σέρβοι δημοσιογράφοι δεν βρίσκουν καθόλου καλή την ιδέα δημιουργίας ενός γραφείου κατά των «fake news» από το εξωτερικό. Και αυτό επειδή στη Σερβία ο πρόεδρος Βούτσιτς και οι υποστηρικτές του ελέγχουν πλέον όλους τους μεγάλους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και τον «κίτρινο» τύπο. Σε αυτά τα μέσα ενημέρωσης η ρητορική μίσους κατά των επικριτών, της αντιπολίτευσης και της Δύσης στο σύνολό της βρίσκεται καθημερινά στην ημερήσια διάταξη.

Χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ για το νεοσύστατο γραφείο

Για τον Ζέλκο Μπόντροζιτς, πρόεδρο του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Δημοσιογράφων NUNS, αγγίζει τα όρια του σαρκασμού το γεγονός ότι η σερβική ηγεσία προτίθεται να καταπολεμήσει φερόμενα ως «fake news» από το εξωτερικό. Ο πρόεδρος Βούτσιτς, ο οποίος κυβερνά τη Σερβία για πάνω από δώδεκα χρόνια και είναι γνωστός για μια πολιτική που ακροβατεί μεταξύ ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας, δεν είναι σε θέση να σταματήσει αρνητικά δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης της Δύσης: «Διότι τα περισσότερα από τα δημοσιεύματα, τα οποία ο Αρνό Γκουγιόν καλείται να διαψεύσει και να καταπολεμήσει, είναι απολύτως αληθινά», δηλώνει ο Ζέλκο Μπόντροζιτς στην DW.



Τι ακριβώς σχεδιάζει τώρα ο Γκουγιόν; Πώς θα έρθει σε επαφή με τα ξένα μέσα ενημέρωσης; Οι ομάδες του KJKD εργάζονται για λογαριασμό της χώρας ή του κυβερνώντος κόμματος SNS του Βούτσιτς; Μέχρι αυτή την ώρα τα ερωτήματα της DW προς τη σερβική κυβέρνηση και τον ίδιο τον Αρνό Γκουγιόν μένουν χωρίς απάντηση.



Ένα όμως είναι ήδη γνωστό. Όπως αναφέρει η ειδησεογραφική διαδικτυακή πύλη Nova Ekonomija, το νέο Γραφείο Δημόσιας και Πολιτιστικής Διπλωματίας (KJKD), που σημειωτέον δεν διαθέτει ούτε καν ιστοσελίδα, φέρεται να έχει ήδη λάβει χρηματοδότηση άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.