Σουηδία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Τραυματίστηκε ένας έφηβος

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης σε σχολείο κοντά στη Στοκχόλμη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας έφηβος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των σουηδικών ΜΜΕ πρόκειται για πυροβολισμούς με αεροβόλο τουφέκι. Συνελήφθη ένας ύποπτος.

Ο έφηβος που πυροβολήθηκε είχε τις αισθήσεις του όταν αστυνομία έφτασε στο σημείο και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το σχολείο έκλεισε, και αποκλείστηκε από την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.