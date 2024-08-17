Ινδία: Οι επαγγελματίες υγείας ξεκίνησαν 24ωρη απεργία για τον βιασμό και τη δολοφονία νεαρής γιατρού

Οι επαγγελματίες υγείας στην Ινδία ξεκίνησαν σήμερα Σάββατο 24ωρη απεργία, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους μόνο για επείγοντα περιστατικά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον άγριο βιασμό και τη δολοφονία μιας γιατρού στην Κολκάτα (πρώην Καλκούτα).

Nasib Malang Seorang Doktor Wanita Di India - Dir0gol Hingga Mati



Seorang doktor dalam latihan (trainee doctor) berusia 31 tahun dir0gol hingga mati dipercayai oleh 10 lelaki dalam kawasan hospital di Kolkata, Bengal Barat, India.



Kejadian berlaku ketika dia tidur sebentar… pic.twitter.com/kmWy82EzVO August 16, 2024

Μια 31χρονη εκπαιδευόμενη γιατρός βιάστηκε και δολοφονήθηκε στις Αυγούστου μέσα σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, με το έγκλημα να πυροδοτεί κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα μεταξύ των γιατρών και να θυμίζει τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία μιας 23χρονης φοιτήτριας μέσα σε λεωφορείο στο Νέο Δελχί το 2012.

'We don't feel safe': In a case that has shocked India, doctors and nurses protested in Kolkata over the rape and murder of a medic last week https://t.co/1dXicja13O pic.twitter.com/eaZZcMZn5c — Reuters (@Reuters) August 17, 2024

Η οργή για την αποτυχία των αρχών να αποτρέψουν κρούσματα βίας κατά των γυναικών πυροδότησε έντονες διαμαρτυρίες από επαγγελματίες υγείας και γυναικείες οργανώσεις.

«Γυναίκες είναι οι περισσότεροι γιατροί σε αυτήν τη χώρα. Έχουμε κατ’ επανάληψη ζητήσει ασφάλεια για αυτές», τόνισε χθες Παρασκευή στο πρακτορείο Reuters o πρόεδρος του Ινδικού Ιατρικού Συλλόγου, Ρ. Β. Ασοκάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

