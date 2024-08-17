Λογαριασμός
Μια 31χρονη εκπαιδευόμενη γιατρός βιάστηκε και δολοφονήθηκε στις Αυγούστου μέσα σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο

Ινδία: Οι επαγγελματίες υγείας ξεκίνησαν 24ωρη απεργία για τον βιασμό και τη δολοφονία νεαρής γιατρού

Οι επαγγελματίες υγείας στην Ινδία ξεκίνησαν σήμερα Σάββατο 24ωρη απεργία, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους μόνο για επείγοντα περιστατικά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον άγριο βιασμό και τη δολοφονία μιας γιατρού στην Κολκάτα (πρώην Καλκούτα).

Μια 31χρονη εκπαιδευόμενη γιατρός βιάστηκε και δολοφονήθηκε στις Αυγούστου μέσα σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, με το έγκλημα να πυροδοτεί κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα μεταξύ των γιατρών και να θυμίζει τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία μιας 23χρονης φοιτήτριας μέσα σε λεωφορείο στο Νέο Δελχί το 2012.

Η οργή για την αποτυχία των αρχών να αποτρέψουν κρούσματα βίας κατά των γυναικών πυροδότησε έντονες διαμαρτυρίες από επαγγελματίες υγείας και γυναικείες οργανώσεις.

«Γυναίκες είναι οι περισσότεροι γιατροί σε αυτήν τη χώρα. Έχουμε κατ’ επανάληψη ζητήσει ασφάλεια για αυτές», τόνισε χθες Παρασκευή στο πρακτορείο Reuters o πρόεδρος του Ινδικού Ιατρικού Συλλόγου, Ρ. Β. Ασοκάν.

