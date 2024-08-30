Γερμανία: Μια γυναίκα μαχαίρωσε και τραυμάτισε 5 ανθρώπους μέσα σε λεωφορείο

Τρόμος στη Γερμανία. Μια γυναίκα μαχαίρωσε πολλούς ανθρώπους μέσα σε ένα λεωφορείο στην πόλη Ζίγκεν, δυτικά της χώρας, τραυματίζοντας πέντε από αυτούς, ανακοίνωσε απόψε Παρασκευή η τοπική αστυνομία.

Η ύποπτη, που είναι ηλικίας 32 ετών, συνελήφθη και δεν υπάρχουν ενδείξεις προς το παρόν ότι επρόκειτο για «τρομοκρατική επίθεση».

Οι τρεις από τους πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο τέταρτος είναι σοβαρά τραυματισμένος και ο πέμπτος πιο ελαφρά.

«Δεν υπάρχει κανένας άλλος κίνδυνος», διαβεβαίωσε η αστυνομία.

Γύρω στις 19.40, τοπική ώρα, όταν έγινε η επίθεση, «τουλάχιστον 40 επιβάτες βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο το οποίο πήγαινε στο φεστιβάλ της πόλης Ζίγκεν», σύμφωνα πάντα με τις αρχές.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται ενώ η Γερμανία βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση σοκ από την επίθεση στο Ζόλινγκεν. Κατά τη διάρκεια του τοπικού φεστιβάλ, πριν από επτά ημέρες, ένας Σύρος επιτέθηκε στο πλήθος με μαχαίρι, σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους οκτώ.

Την Πέμπτη η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται να φέρει κανείς μαχαίρια σε συγκεντρώσεις και σε μέσα μεταφοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.