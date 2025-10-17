Λογαριασμός
Γεωργία: Πρώην αξιωματούχοι ερευνώνται για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης- Έφοδοι των αρχών στα σπίτια τους

Η αστυνομία της Γεωργίας έκανε εφόδους σε σπίτια πρώην αξιωματούχων, στο πλαίσιο έρευνας για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης

Γεωργία: Πρώην αξιωματούχοι ερευνώνται για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης

Έρευνες στα σπίτια τριών πρώην ανώτατων κυβερνητικών στελεχών πραγματοποίησε την Παρασκευή η αστυνομία της Γεωργίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των αρχών κατά προσώπων που κατηγορούνται ότι επιδιώκουν την ανατροπή της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του γενικού εισαγγελέα, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου προχώρησαν σε εφόδους στις κατοικίες του Ιρακλί Γκαριμπασβίλι, πρώην πρωθυπουργού (δύο φορές), του Γκριγκόλ Λιλουασβίλι, πρώην επικεφαλής της εσωτερικής ασφάλειας, και του Όταρ Παρτσκχαλατζέ, πρώην γενικού εισαγγελέα.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη της υπόθεσης ή τα ευρήματα των ερευνών.

Πηγή: skai.gr

