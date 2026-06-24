Νετανιάχου: Δεν ζήτησα την άδεια του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε ενημερώσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για την πρόθεσή του να επιτεθεί στο Ιράν, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ζήτησε την άδειά του.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν θα αποτελούσε «υπαρξιακή απειλή» για το Ισραήλ και τόνισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ισραήλ δημιουργεί ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, προκειμένου να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον ισραηλινού εδάφους.

«Θα είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο που θα λύσουμε το πρόβλημα των εκρηκτικών drones. Το σημαντικότερο που πετύχαμε σε αυτόν τον πόλεμο ήταν να σπάσουμε το φράγμα του φόβου. Δεχθήκαμε μια φρικτή επίθεση στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Σήμερα ελέγχουμε σχεδόν το 70% της Λωρίδας της Γάζας και έχουμε στραγγαλίσει τη Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

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