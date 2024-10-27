Με την «ακριβή, θανατηφόρα και αιφνιδιαστική» του επίθεση στο Ιράν, το Ισραήλ έστειλε ένα σαφές μήνυμα, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, τονίζοντας ότι «το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα φτάσει όποιον προσπαθήσει να μας βλάψει».

«Δεν υπάρχει μέρος που να είναι μακριά για εμάς» τόνισε ο Γκάλαντ στην τελετή για τα στρατεύματα που σκοτώθηκαν στο πεδίο από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πρόσθεσε ότι η Χαμάς «έχει πάψει να λειτουργεί στρατιωτικά», ενώ για τη Χεζμπολάχ είπε ότι «η αλυσίδα της διοίκησής της εξαλείφθηκε, το μεγαλύτερο μέρος της πυραυλικής της δύναμης καταστράφηκε και οι δυνάμεις της υποχώρησαν από τα σύνορα».

Οι τρομοκρατικές ομάδες δεν αντιπροσωπεύουν πλέον «ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια του Ιράν», υποστήριξε.

Ωστόσο, τόνισε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί κάθε στόχος με στρατιωτική δύναμη.

«Η επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους απαιτεί επώδυνους συμβιβασμούς» είπε ο Γκάλαντ.

«Πρέπει να το κάνουμε αυτό για τους ομήρους, για τις οικογένειές τους, για τους στρατιώτες που έπεσαν για αυτόν τον στόχο, για την κληρονομιά του Ισραηλινού Στρατού και στο όνομα του εβραϊκού και εθνικού ήθους».

«Αυτή είναι η ευθύνη μας» είπε.

Πηγή: skai.gr

