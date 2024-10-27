Παλαιστίνιος που προσπάθησε να επιτεθεί με μαχαίρι εναντίον στρατευμάτων των IDF στη Δυτική Όχθη έπεσε νεκρός από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών.

Σύμφωνα με τον IDF, ο Παλαιστίνιος επιτάχυνε το αυτοκίνητό του προς τα στρατεύματα του 43ου Τάγματος της Περιφερειακής Ταξιαρχίας Binyamin, καθώς επιχειρούσαν κοντά στην πόλη Hizma.

«Ο τρομοκράτης τράβηξε ένα μαχαίρι…και προσπάθησε να πραγματοποιήσει επίθεση» ανέφεραν οι IDF.

Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον του δράστη και τον σκότωσαν.

Από το περιστατικό δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.