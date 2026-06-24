Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δύο φιλόδοξες δέσμες μέτρων απλούστευσης σχετικά με τη φορολογία και τα ενεργειακά προϊόντα, οι οποίες φιλοδοξούν να καταστήσουν την Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις, καινοτομία και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η δέσμη μέτρων για την απλούστευση της φορολογίας περιλαμβάνει δύο προτάσεις: τη δέσμη μέτρων Omnibus για τη φορολογία και την αναδιατύπωση της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία (ΟΔΣ). Η δέσμη θα εκσυγχρονίσει το πλαίσιο άμεσης φορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς, διατηρώντας το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο προστασίας απέναντι στη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Αναμένεται να εξοικονομήσει για τις επιχειρήσεις της ΕΕ περίπου 8 δισ. ευρώ ετησίως, εκ των οποίων 3,3 δισ. ευρώ σε διοικητικές δαπάνες.

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, προμηθευτές και έμποροι λιανικής πώλησης οικιακών συσκευών, ηλεκτρονικών συσκευών και ελαστικών αναμένεται επίσης να ωφεληθούν από την προτεινόμενη σήμερα απλούστευση των κανόνων για τη σήμανση. Με τη μεγάλη τάση προς τον εξηλεκτρισμό, είναι σαφές ότι η ενεργειακή απόδοση παραμένει κρίσιμη για το ενεργειακό μας σύστημα. Η ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ έχει ήδη αποδείξει την αξία της, βοηθώντας τους καταναλωτές να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές και μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, η ΕΕ εξορθολογίζει τους κανόνες ώστε να κάνει πιο εύκολη την εφαρμογή τους, να μειώσει το κόστος, και να διευκολύνει την επιβολή τους, μειώνοντας έτσι τον διοικητικό φόρτο. Τα μέτρα αναμένεται να εξοικονομήσουν για τις επιχειρήσεις και τις αρχές εποπτείας της αγοράς πάνω από 100 εκατ. ευρώ ετησίως τα επόμενα 10 χρόνια.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

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