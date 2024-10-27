Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει "ένα φάσμα απαντήσεων", αν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

«(Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας) εξετάζει πώς θα απαντήσει σε ενδεχόμενα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς μέσα στη ρωσική επικράτεια, θα δώσει ένα φάσμα απαντήσεων», δήλωσε ο Πούτιν στον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό στο Telegram του Ζαρούμπιν.

Μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ αρνούνται να επιτρέψουν στην Ουκρανία να πλήξει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος με τα όπλα που της παρέχουν, φοβούμενες κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση σύγκρουση μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον.

Τον Σεπτέμβριο ο Πούτιν είχε προειδοποιήσει και πάλι ότι, αν οι Δυτικοί επιτρέψουν στην Ουκρανία να πλήξει το ρωσικό έδαφος με μεγαλύτερου βεληνεκούς πυραύλους, αυτό θα σημαίνει ότι «οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία».

«Αυτό θα αλλάξει την ίδια τη φύση της σύγκρουσης», είχε τονίσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

