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Άρειος Πάγος: Ορίστηκαν οι νέοι εντεταλμένοι ευρωεισαγγελείς

Αίτημα για την διεύρυνση των ευρωπαίων εισαγγελέων είχε θέσει η επικεφαλής της Ευρωπαικής Εισαγγελίας, το οποίο είχε κάνει δεκτό ο Υπ. Δικαιοσύνης

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Άρειος Πάγος

Της Έλενας Γαλάρη

Ορίστηκαν ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Συγκεκριμένα:

Από τον βαθμό του εισαγγελέα Εφετών οι δικαστές επέλεξαν τον Δημήτρη Ζημιανίτη, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών με αναπληρωματική τη συνάδελφό του Ολυμπία Κλειτσάκη.

Από τον βαθμό του εισαγγελέα Πρωτοδικών επελέγησαν ο Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς με αναπληρωματικούς τους συναδέλφους τους Δομένικο-Θεολόγο Δελήβεη και Μαρία Ρηγοπούλου.

Αίτημα για την διεύρυνση των ευρωπαίων εισαγγελέων είχε θέσει η επικεφαλής της Ευρωπαικής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, το οποίο είχε κάνει δεκτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Άρειος Πάγος ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
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