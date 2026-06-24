Της Έλενας Γαλάρη

Ορίστηκαν ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Συγκεκριμένα:

Από τον βαθμό του εισαγγελέα Εφετών οι δικαστές επέλεξαν τον Δημήτρη Ζημιανίτη, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών με αναπληρωματική τη συνάδελφό του Ολυμπία Κλειτσάκη.

Από τον βαθμό του εισαγγελέα Πρωτοδικών επελέγησαν ο Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς με αναπληρωματικούς τους συναδέλφους τους Δομένικο-Θεολόγο Δελήβεη και Μαρία Ρηγοπούλου.

Αίτημα για την διεύρυνση των ευρωπαίων εισαγγελέων είχε θέσει η επικεφαλής της Ευρωπαικής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, το οποίο είχε κάνει δεκτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

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