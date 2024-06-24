GenZ: Η πιο πλούσια αλλά και πιο αγχωμένη γενιά

Η Generation Z κατακτά τον κόσμο. Στις πλούσιες χώρες υπάρχουν τουλάχιστον 250 εκατομμύρια άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012. Περίπου οι μισοί από αυτούς εργάζονται τώρα. Στον μέσο αμερικανικό χώρο εργασίας, ο αριθμός των Gen Z-ers (μερικές φορές γνωστοί και ως «Zoomers») που εργάζονται σε πλήρους απασχόλησης εργασίες πρόκειται να ξεπεράσει τον αριθμό των Baby Boomers, που γεννήθηκαν από το 1945 έως το 1964, των οποίων οι καριέρες φθίνουν. Η Αμερική έχει τώρα περισσότερους από 6.000 Zoomers διευθύνοντες συμβούλους και 1.000 Zoomers πολιτικούς. Καθώς η γενιά αυτή γίνεται πιο επιδραστική, οι εταιρείες, οι κυβερνήσεις και οι επενδυτές πρέπει να την κατανοήσουν.

Οι αναλυτές, όπως αναφέρερει o Economist, παράγουν πολλά ανούσια σχόλια για αυτή τη γενιά. Πρόσφατη «έρευνα» από τη Frito-Lay, έναν κατασκευαστή σνακ, διαπιστώνει ότι οι Gen Z-ers έχουν ισχυρή προτίμηση για «σνακ που αφήνουν υπολείμματα στα δάχτυλά τους», όπως είναι η σκόνη τυριού. Ωστόσο, διαφορετικές γενιές εμφανίζουν επίσης βαθύτερες διαφορές, εν μέρει διαμορφωμένες από το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνουν. Οι Γερμανοί που ενηλικιώθηκαν κατά τη δεκαετία του 1920 με υψηλό πληθωρισμό, ήρθαν να αποστραφούν την άνοδο των τιμών. Οι Αμερικανοί που έζησαν τη Μεγάλη Ύφεση τείνουν να αποφεύγουν τις επενδύσεις στο χρηματιστήριο.

Generation Z: Η Γενιά των Αγχωμένων

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η Generation Z ορίζεται από το άγχος της. Τέτοιοι ανήσυχοι περιλαμβάνουν τον Jonathan Haidt, κοινωνικό ψυχολόγο στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, του οποίου το νέο βιβλίο, «The Anxious Generation», προκαλεί αίσθηση. Με κάποιους τρόπους, οι Gen Z-ers είναι ασυνήθιστοι. Οι νέοι σήμερα είναι λιγότερο πιθανό να σχηματίσουν σχέσεις από ό,τι στο παρελθόν. Είναι πιο πιθανό να είναι καταθλιπτικοί ή να δηλώνουν ότι τους αποδόθηκε το λάθος φύλο κατά τη γέννηση. Είναι λιγότερο πιθανό να πίνουν, να κάνουν σεξ, να είναι σε σχέση, στην πραγματικότητα να κάνουν οτιδήποτε συναρπαστικό. Οι Αμερικανοί ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών ξοδεύουν κατά μέσο όρο μόλις 38 λεπτά την ημέρα για κοινωνικοποίηση και προσωπικές σχέσεις, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα. Ο κ. Haidt κατηγορεί τα smartphones και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτήν την κατάσταση.

Το βιβλίο του έχει προκαλέσει τεράστια αντίδραση. Στις 10 Απριλίου, η Sarah Huckabee Sanders, η κυβερνήτης του Αρκάνσας, επανέλαβε τα επιχειρήματα του κ. Haidt καθώς παρουσίασε σχέδια για τη ρύθμιση της χρήσης smartphones και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά. Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει παρόμοια μέτρα. Αλλά δεν συμφωνούν όλοι με τη θεωρία του κ. Haidt. Και η διαμάχη για το άγχος της Generation Z έχει επισκιάσει έναν άλλο τρόπο με τον οποίο αυτή η γενιά διαφέρει. Σε οικονομικούς όρους, η Generation Z τα πάει εξαιρετικά καλά. Αυτό, με τη σειρά του, αλλάζει τη σχέση της με την εργασία.

Το «Work Bitch» της Britney Spears είχε ένα αμείλικτο μήνυμα για τους νέους millennials

Σκεφτείτε τη γενιά που προηγήθηκε της Generation Z: τους millennials, που γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1996. Πολλοί μπήκαν στην αγορά εργασίας όταν ο κόσμος ταλαντευόταν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-09, κατά την οποία οι νέοι υπέφεραν δυσανάλογα. Το 2012-14 περισσότεροι από τους μισούς νέους Ισπανούς που ήθελαν εργασία δεν μπορούσαν να βρουν. Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα ήταν ακόμη υψηλότερο. Το «Work Bitch» της Britney Spears, ένα δημοφιλές τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2013, είχε ένα αμείλικτο μήνυμα για τους νέους millennials: αν θέλετε καλά πράγματα, πρέπει να κοπιάσετε.

Οι Gen Z-ers που έχουν τελειώσει την εκπαίδευση αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές συνθήκες. Η ανεργία των νέων στις πλούσιες χώρες—περίπου 13%—δεν ήταν τόσο χαμηλή από το 1991. Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο μισό από το ανώτατο σημείο του. Οι ξενοδόχοι στην Καλαμάτα, που είναι τουριστικός προορισμός, παραπονιούνται για έλλειψη εργατικού δυναμικού, κάτι αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια. Τα δημοφιλή τραγούδια αντανακλούν το πνεύμα της εποχής. Το 2022 ο πρωταγωνιστής σε τραγούδι της Beyoncé καυχιόταν, «Μόλις παραιτήθηκα από τη δουλειά μου». Η Olivia Rodrigo, μια 21χρονη τραγουδίστρια δημοφιλής στους Αμερικανούς Gen Z-ers, παραπονιέται ότι η καριέρα ενός πρώην ερωτικού ενδιαφέροντος της «πραγματικά απογειώνεται».

Πολλοί επέλεξαν να σπουδάσουν αντικείμενα που τους βοηθούν να βρουν εργασία. Στη Βρετανία και την Αμερική οι Gen Z-ers αποφεύγουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες και προτιμούν πιο προφανώς χρήσιμα αντικείμενα, όπως η οικονομία και η μηχανική. Τα επαγγελματικά προσόντα είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλή. Οι νέοι στη συνέχεια επωφελούνται από τις στενές αγορές εργασίας. Όπως ο πρωταγωνιστής της Beyoncé, μπορούν να παραιτηθούν από τη δουλειά τους και να βρουν άλλη αν θέλουν περισσότερα χρήματα.

Αύξηση μισθών των GenZ-ers

Στην Αμερική, η αύξηση των ωριαίων μισθών μεταξύ 16-24 ετών έφτασε πρόσφατα το 13% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με 6% για εργαζόμενους ηλικίας 25-54. Αυτό ήταν το υψηλότερο «πριμ νέων» από τότε που άρχισαν να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα. Στη Βρετανία, όπου οι μισθοί των νέων μετρώνται διαφορετικά, η μέση ωριαία αμοιβή των ατόμων ηλικίας 18-21 ετών αυξήθηκε κατά ένα εκπληκτικό 15% πέρυσι, υπερβαίνοντας τις αυξήσεις των μισθών άλλων ηλικιακών ομάδων κατά ένα ασυνήθιστα ευρύ περιθώριο. Στη Νέα Ζηλανδία, η μέση ωριαία αμοιβή των ατόμων ηλικίας 20-24 ετών αυξήθηκε κατά 10%, σε σύγκριση με μέσο όρο 6%.

Η ισχυρή αύξηση των μισθών ενισχύει τα οικογενειακά εισοδήματα. Μια νέα εργασία του Kevin Corinth του American Enterprise Institute, ενός think-tank, και του Jeff Larrimore της Federal Reserve αξιολογεί το εισόδημα των αμερικανικών νοικοκυριών ανά γενιά, μετά τον υπολογισμό των φόρων, των κρατικών μεταβιβάσεων και του πληθωρισμού. Οι millennials ήταν κάπως καλύτερα από τη Generation X—αυτούς που γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980—όταν ήταν στην ίδια ηλικία. Οι Zoomers, ωστόσο, είναι πολύ καλύτερα από τους millennials στην ίδια ηλικία. Ο τυπικός 25χρονος Gen Z-er έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 40.000 δολάρια, περισσότερο από 50% υψηλότερο από τους Baby Boomers στην ίδια ηλικία.

Πόσο θα διαρκέσει το οικονομικό πλεονέκτημα της Generation Z;

Μια ύφεση θα πλήξει τους νέους περισσότερο από τους άλλους, όπως κάνουν πάντα οι υφέσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία, αν και οι νέοι μπορεί με τον καιρό να είναι καλύτερα τοποθετημένοι για να επωφεληθούν από την αναστάτωση. Προς το παρόν, όμως, η Generation Z έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη.

