Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε νοσοκομείο διακομίστηκε το βράδυ της Κυριακής η αδερφή του βασιλιά Καρόλου πριγκίπισσα Άννα, μετά από ατύχημα που της προκάλεσε ελαφριά τραύματα στο κεφάλι και διάσειση.

Το Παλάτι δεν έχει δώσει σαφείς λεπτομέρειες για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε εντός του κτήματος Gatcombe Park, της επίσημης κατοικίας της 73 ετών Άννας στο Γκλόστερσιρ.

Όπως, ωστόσο, έχει διαρρεύσει, την ώρα του ατυχήματος η πριγκίπισσα βρισκόταν σε σημείο του κτήματος όπου υπήρχαν άλογα και οι γιατροί έχουν πει πως η φύση των τραυμάτων συνάδει με χτύπημα από το κεφάλι ή το πόδι αλόγου.

Η οικογένεια της πριγκίπισσας Άννας, που βρισκόταν στο κτήμα, κάλεσε ασθενοφόρο. Μετά από την επί τόπου παροχή πρώτων βοηθειών έγινε η μεταφορά σε τοπικό νοσοκομείο για εξετάσεις, θεραπεία και παρακολούθηση.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε πως η ανάρρωσή της προχωρά καλά και ότι θα παραμείνει προληπτικά στο νοσοκομείο για τις επόμενες ημέρες. Αναμένεται να λάβει εξιτήριο αργότερα μέσα στην εβδομάδα, έχοντας αναρρώσει πλήρως.

Οι υποχρεώσεις της για το υπόλοιπο της εβδομάδας, μεταξύ των οποίων και επίσημο ταξίδι στον Καναδά, αναβάλλονται. Θα απουσιάζει επίσης από το αυριανό επίσημο πολιτειακό δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για το αυτοκρατορικό ζευγάρι της Ιαπωνίας.

