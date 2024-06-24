«Είμαστε έτοιμοι» να κυβερνήσουμε, διαβεβαίωσε σήμερα ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας "Εθνικός Συναγερμός" (RN), ο Ζορντάν Μπαρντελά, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του προγράμματός του για τις βουλευτικές εκλογές στο Παρίσι.

«Ο Εθνικός Συναγερμός είναι σήμερα το μόνο κίνημα που μπορεί άμεσα και ρεαλιστικά να υλοποιήσει τις προσδοκίες που έχουν εκφράσει ξεκάθαρα οι Γάλλοι. Με δύο λέξεις 'Είμαστε έτοιμοι' », είπε ο Μπαρντελά που φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός εάν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές στις 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου.

Όπως είπε ο ίδιος, το κόμμα του θα προσπαθήσει σκληρά να εξασφαλίσει μια μείωση της γαλλικής συνεισφοράς στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε περίπτωση που κερδίσει στις εκλογές.

«Η Γερμανία πρόσφατα εξασφάλισε μια έκπτωση μέσω διαπραγματεύσεων», είπε στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου και πρόσθεσε ότι θα ήθελε κάτι ανάλογο και για τη Γαλλία.

Ο Μπαρντελά χαρακτήρισε τη Ρωσία απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και είπε ότι θα είναι «υπερβολικά επιφυλακτικός» σε σχέση με την ανάμειξη της Μόσχας στις εσωτερικές υποθέσεις της Γαλλίας και ότι, αν εκλεγεί, θα διατηρήσει την υποστήριξη της Γαλλίας στην Ουκρανία, αλλά δεν θα στείλει εκεί ούτε γαλλικά στρατεύματα ούτε πυραύους μεγάλου βεληνεκούς.

«Ενώ είμαι υπέρ της συνέχισης της υποστήριξης υλικοτεχνικού και αμυντικού εξοπλισμού για την Ουκρανία, η κόκκινη γραμμή παραμένει όσον αφορά την αποστολή ιδίως πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ή στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μπορούσε να έχει τις συνέπειες μιας κλιμάκωσης, δηλαδή εξοπλισμού που θα μπορούσε να πλήξει άμεσα τις ρωσικές πόλεις, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα δημιουργούσε πρώτα απ' όλα τις συνθήκες για εμπλοκή της Γαλλίας στον πόλεμο και τις προϋποθέσεις για μια κλιμάκωση απέναντι σε μια δύναμη που είναι πυρηνική δύναμη», είπε.

Ο Μπαρντελά διαβεβαίωσε επίσης ότι θα βρίσκεται σε «εγρήγορση» απέναντι σε «απόπειρες παρέμβασης της Ρωσίας». «Θεωρώ ότι η Ρωσία είναι μια πολυδιάστατη απειλή τόσο για τη Γαλλία όσο και για την Ευρώπη», είπε.

Εξέφρασε τη λύπη του που «η Ρωσία αμφισβητεί τα γαλλικά συμφέροντα» σε «ζώνες ιστορικής επιρροής στην Αφρική», στη Μαύρη Θάλασσα ή ακόμα και στα Υπερπόντια Εδάφη.

«Θα είμαι εξαιρετικά προσεκτικός απέναντι σε απόπειρες παρέμβασης από τη Ρωσία, αλλά και από όλα τα κράτη και όλες τις δυνάμεις στον κόσμο», υποσχέθηκε.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Μπαρντελά τάχθηκε επί του παρόντος κατά της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους, πιστεύοντας ότι κάτι τέτοιο «θα αναγνώριζε την τρομοκρατία» μετά τις αιματηρές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, οι οποίες προκάλεσαν τη στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ.

«Δεν λέω ότι αυτό δεν πρέπει να παραμείνει στον ορίζοντα, αλλά η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αυτή τη στιγμή θα σήμαινε αναγνώριση της τρομοκρατίας. Αυτό θα έδινε πολιτική νομιμοποίηση σε μια οργάνωση που προβλέπει στο καταστατικό της την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη Χαμάς.

Η προεκλογική εκστρατεία στη Γαλλία εισήλθε σήμερα στην τελευταία της εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

