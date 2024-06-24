Λογαριασμός
Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο με μπαταρίες λιθίου - Πέντε οι αγνοούμενοι

Η πυρκαγιά έχει ως επί το πλείστον κατασβεστεί - Οι διασώστες βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο και καταβάλλουν προσπάθειες να βρουν τους πέντε ανθρώπους που αγνοούνται

Νότια Κορέα

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και 5 εξακολουθούν να αγνοούνται ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών λιθίου στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία.

Η πυρκαγιά, η οποία έχει ως επί το πλείστον κατασβεστεί, ξέσπασε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (04:30 ώρα Ελλάδος) σε εργοστάσιο της εταιρείας κατασκευής μπαταριών Aricell στην Χουασεόνγκ, νότια της πρωτεύουσας Σεούλ.

Η φωτιά ξέσπασε μετά την έκρηξη σειράς ηλεκτρικών στηλών μέσα σε αποθήκη στην οποία υπήρχαν 35.000 τεμάχια, διευκρίνισε ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κιμ Τζιν-γιουνγκ. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο τι πυροδότησε την έκρηξή τους, πρόσθεσε.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Reuters ότι είδε πυροσβέστες να μεταφέρουν έως και έξι πτώματα έξω από το εργοστάσιο. Λόγω της έντασης της πυρκαγιάς, οι διασώστες δυσκολεύονται να ταυτοποιήσουν τους νεκρούς, πρόσθεσε ο Κιμ.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι περίπου 20 πτώματα είχαν βρεθεί μέσα στο εργοστάσιο, αλλά ο Κιμ σημείωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων που μεταδόθηκε τηλεοπτικά ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2 φέρουν εγκαύματα και άλλα σοβαρά τραύματα.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής σημείωσε επίσης ότι οι διασώστες βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο και καταβάλλουν προσπάθειες να βρουν τους πέντε ανθρώπους που αγνοούνται.

Ο Κιμ Τζάε-χο, καθηγητής πρόληψης πυρκαγιών και καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Ταετζεόν, δήλωσε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πιθανόν πολύ γρήγορα γεγονός που δεν επέτρεψε στους εργαζόμενους να διαφύγουν.

"Τα υλικά των μπαταριών, όπως το νικέλιο, είναι πολύ εύφλεκτα", δήλωσε. "Πολύ συχνά δεν υπάρχει αρκετός χρόνος αντίδρασης, σε σύγκριση με μια πυρκαγιά που προκαλείται από άλλα υλικά", διευκρίνισε.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ παρακολουθεί την κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Λι Σανγκ-μιν ζήτησε από τις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα για την αποτροπή μόλυνσης της περιοχής γύρω από το εργοστάσιο από τυχόν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

