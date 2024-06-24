Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και 5 εξακολουθούν να αγνοούνται ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών λιθίου στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία.

Η πυρκαγιά, η οποία έχει ως επί το πλείστον κατασβεστεί, ξέσπασε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (04:30 ώρα Ελλάδος) σε εργοστάσιο της εταιρείας κατασκευής μπαταριών Aricell στην Χουασεόνγκ, νότια της πρωτεύουσας Σεούλ.

Fire at AriCell factory in Hwaseong, South Korea, leaves over 20 dead. Most victims believed to be missing workers. Concerns raised as search continues. Firefighters battle blaze with 145 personnel and 50 vehicles. https://t.co/xKjCmXpVOh — Korean News Pulse (@korean_pulse) June 24, 2024

Η φωτιά ξέσπασε μετά την έκρηξη σειράς ηλεκτρικών στηλών μέσα σε αποθήκη στην οποία υπήρχαν 35.000 τεμάχια, διευκρίνισε ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κιμ Τζιν-γιουνγκ. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο τι πυροδότησε την έκρηξή τους, πρόσθεσε.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Reuters ότι είδε πυροσβέστες να μεταφέρουν έως και έξι πτώματα έξω από το εργοστάσιο. Λόγω της έντασης της πυρκαγιάς, οι διασώστες δυσκολεύονται να ταυτοποιήσουν τους νεκρούς, πρόσθεσε ο Κιμ.

🔥 Lithium Battery Factory Inferno In South Korea - At Least 20 Dead, Some Feared Trapped



A Hwaseong factory belonging to Aricell, one of South Korea's key battery manufacturers, has erupted in a massive blaze, with authorities hauling 20 bodies from the scene, Yonhap reports.… pic.twitter.com/uQGsPVLE9B — RT_India (@RT_India_news) June 24, 2024

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι περίπου 20 πτώματα είχαν βρεθεί μέσα στο εργοστάσιο, αλλά ο Κιμ σημείωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων που μεταδόθηκε τηλεοπτικά ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2 φέρουν εγκαύματα και άλλα σοβαρά τραύματα.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής σημείωσε επίσης ότι οι διασώστες βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο και καταβάλλουν προσπάθειες να βρουν τους πέντε ανθρώπους που αγνοούνται.

One dead, 21 missing as fire guts lithium battery plant in South Korea



A fire at a lithium battery manufacturing plant in the southern part of Seoul on Monday, June 24, has left at least 21 persons currently unaccounted for with one dead and three injured, Yonhap reports.… pic.twitter.com/lRw45FKt0Q — The Nation Nigeria (@TheNationNews) June 24, 2024

Ο Κιμ Τζάε-χο, καθηγητής πρόληψης πυρκαγιών και καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Ταετζεόν, δήλωσε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πιθανόν πολύ γρήγορα γεγονός που δεν επέτρεψε στους εργαζόμενους να διαφύγουν.

"Τα υλικά των μπαταριών, όπως το νικέλιο, είναι πολύ εύφλεκτα", δήλωσε. "Πολύ συχνά δεν υπάρχει αρκετός χρόνος αντίδρασης, σε σύγκριση με μια πυρκαγιά που προκαλείται από άλλα υλικά", διευκρίνισε.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ παρακολουθεί την κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Λι Σανγκ-μιν ζήτησε από τις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα για την αποτροπή μόλυνσης της περιοχής γύρω από το εργοστάσιο από τυχόν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.