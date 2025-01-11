Βέλγιο: Σημαντικός αριθμός πτήσεων αναμένεται να ακυρωθεί τη Δευτέρα εξαιτίας μιας απεργίας στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών

Η αεροπορική εταιρία Brussels Airlines αναμένεται ότι θα ακυρώσει έναν σημαντικό αριθμό πτήσεων στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών τη Δευτέρα εξαιτίας μιας απεργίας, όπως ανακοινώθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα της.

Σύμφωνα με την Brussels Airlines η απεργία αναμένεται ότι θα επηρεάσει τις λοιπές εταιρίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του αεροδρομίου, αναγκάζοντας τις αρμόδιες αρχές να ζητήσουν από την Brussels Airlines να προχωρήσει σε ακύρωση ενός σημαντικού αριθμού των πτήσεών της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

