Γενεύη: Ξεκίνησε η διάλυση του παραρτήματος του Ιδρύματος για τη Γάζα

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), που στηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ αλλά η δράση του αμφισβητείται από τον ΟΗΕ και δεκάδες διεθνείς ΜΚΟ, σύντομα θα χάσει το δικαίωμα να εδρεύει στην Ελβετία, καθώς δεν έχει ούτε εκπρόσωπο, ούτε διεύθυνση σε αυτήν τη χώρα.

Το ίδρυμα που έχει εγγραφεί στη Γενεύη, την έδρα πολλών ΜΚΟ και διαφόρων υπηρεσιών του ΟΗΕ, είναι θυγατρική του Gaza Humanitarian Foundation, που εδρεύει στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ. Το GHF επιβεβαίωσε ότι «ουδέποτε άσκησε δραστηριότητα στην Ελβετία και σκοπεύει να διαλύσει το ίδρυμα της Γενεύης», ανέφερε σήμερα η ελβετική ομοσπονδιακή υπηρεσία ελέγχου των ιδρυμάτων (ASF).

Ο ΟΗΕ και οι περισσότερες ΜΚΟ που δρουν στη Λωρίδα της Γάζας αρνούνται να συνεργαστούν με το GHF, αμφισβητώντας την ουδετερότητά του και τις μεθόδους του. Αφότου άνοιξαν οι χώροι διανομής τροφίμων τους οποίους διαχειρίζεται το ίδρυμα αυτό στη Γάζα, έχουν σημειωθεί πολλά πολύνεκρα επεισόδια.

«Δεδομένου ότι δεν τηρεί ορισμένες νομικές υποχρεώσεις», η ASF ζήτησε από το GHF να διευκρινίσει την κατάστασή του, μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Η ASF διαπίστωσε ότι το ίδρυμα δεν έχει κάποιο μέλος στο συμβούλιό του που να κατοικεί στην Ελβετία και να έχει δικαίωμα υπογραφής. Δεν διαθέτει επίσης τον ελάχιστο αριθμό των τριών μελών στο συμβούλιό του, όπως ορίζεται από το καταστατικό του, δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία, ούτε ταχυδρομική διεύθυνση.

Η ΜΚΟ Trial International, που είχε ζητήσει τον Μάιο από τις ελβετικές αρχές να ερευνήσουν το GHF, ανέφερε ότι «δεν την εξέπληξε η διαδικασία της διάλυσης» του ιδρύματος. «Ήταν αναπόφευκτο, δεδομένου ότι το ίδρυμα δεν τήρησε τις νομικές υποχρεώσεις των ιδρυμάτων που έχουν εγγραφεί στην Ελβετία», σημείωσε σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο LinkedIn.

Η Trial International αγωνίζεται κατά της ατιμωρησίας των διεθνών εγκλημάτων και στηρίζει τα θύματα, στον αγώνα τους για την απόδοση δικαιοσύνης. Εξέφρασε τη λύπη της επειδή «παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης δεν υπήρξε καμία επίσημη ανακοίνωση των ελβετικών αρχών» για τη δραστηριότητα του GHF στη Γάζα.

Το ίδρυμα, το οποίο έχει προσλάβει ένοπλους μισθοφόρους για να εγγυηθούν την ασφάλεια των κέντρων διανομής, υποστηρίζει ότι δεν έχουν σημειωθεί αιματηρά επεισόδια «κοντά» στα δικά του κέντρα αλλά στους χώρους του ΟΗΕ και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων «που λειτουργούν σε μικρή απόσταση από τον δικό μας».

