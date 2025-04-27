Γάζα: Τουλάχιστον 8 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής άμυνας ανέφερε σήμερα ότι οκτώ άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός εφήβου και ενός ψαρά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας το πρωί.

«Τουλάχιστον οκτώ μάρτυρες και δεκάδες τραυματίες σκοτώθηκαν μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές τα ξημερώματα», δήλωσε στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν μια επιδρομή έπληξε μια ομάδα πολιτών στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας (βόρεια), είπε ο ίδιος.

Ένα 17χρονο αγόρι σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό κοντά στη Χαν Γιουνίς, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, όπως και ένα άλλο άτομο, στα ανοικτά των ακτών της ίδιας πόλης, σε επίθεση σε αλιευτικά σκάφη.

Ακόμα κοντά στη Χαν Γιουνίς, 12 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, τραυματίστηκαν σε πλήγμα στην περιοχή αλ-Μαουάσι, δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Τρία άτομα σκοτώθηκαν επίσης σε βομβαρδισμό ενός κτιρίου κατοικιών στον καταυλισμό αλ-Μπουρέιτζ (κέντρο).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

