Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο της Γάζας - 6 νεκροί

Στο σχολείο είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι - Η νέα επίθεση αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν

Γάζα

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα εναντίον σχολείου στην πόλη της Γάζας όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή πολιτική προστασία.

Στόχος νοσοκομεία

Η νέα επίθεση σε σχολείο έρχεται καθώς χθες, Σάββατο το υπουργείο Υγείας στη Γάζα κατήγγειλε ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ βομβαρδίζουν ξανά το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στη βόρεια πλευρά της Λωρίδας. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στην τελευταία επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο, ενώ ο διευθυντής του υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολούσαν απευθείας τη ΜΕΘ και το μαιευτήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Νεκροί Επίθεση βομβαρδισμός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark