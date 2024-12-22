Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα εναντίον σχολείου στην πόλη της Γάζας όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή πολιτική προστασία.

Στόχος νοσοκομεία

Η νέα επίθεση σε σχολείο έρχεται καθώς χθες, Σάββατο το υπουργείο Υγείας στη Γάζα κατήγγειλε ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ βομβαρδίζουν ξανά το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στη βόρεια πλευρά της Λωρίδας. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στην τελευταία επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο, ενώ ο διευθυντής του υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολούσαν απευθείας τη ΜΕΘ και το μαιευτήριο.

احتماء الجرحى داخل الممرات جراء تضرر أقسام وغرف مستشفى كمال عدوان واستهدافه بشكل مباشر من قبل آليات الاحتلال pic.twitter.com/De0oRrJX0l — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 22, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

