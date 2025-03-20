Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για δέκα νεκρούς και πολλούς άλλους τραυματίες νωρίς σήμερα το πρωί σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακο, τη μεθεπομένη της επανέναρξης πληγμάτων μαζικής κλίμακας της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

«Τουλάχιστον 10 πολίτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο έξι σπίτια στο ανατολικό τμήμα της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, νωρίς σήμερα το πρωί», ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ το Γαλλικό Πρακτορείο.

The moment Israeli forces conducted several air raids on eastern areas of Khan Yunis. pic.twitter.com/WypHcUcZ6g — Palestine Highlights (@PalHighlight) March 20, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.