Τις φριχτές στιγμές που βιώνουν τα παιδιά που εργάζονται παράνομα στα ορυχεία της Νότιας Αφρικής, τα οποία πέφτουν ακόμα και θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, περιγράφει σε δημοσίευμά του το BBC.

Ο Τζόναθαν, που τώρα πια είναι στα τέλη της δεκαετίας των 20, και ο οποίος είχε μεταναστεύσει στη Νότια Αφρική από μια κοντινή χώρα με την υπόσχεση να βγάλει εύκολα χρήματα εργαζόμενος σε ένα από τα δεκάδες εγκαταλελειμμένα ορυχεία της, τα οποία πλέον έχουν κλείσει από πολυεθνικές επειδή δεν ήταν εμπορικά βιώσιμα, περιγράφει τα όσα συμβαίνουν εκεί.

Περιγράφει την κακοποίηση που υπέστησαν πολλά παιδιά στο φρέαρ όπου εργαζόταν σε ένα εγκαταλελειμμένο χρυσωρυχείο της Νότιας Αφρικής αλλά και τις άθλιες συνθήκες που βίωνε. Τη ζέστη, τις πολλές ώρες εργασίας και τις περιορισμένες επιλογές φαγητού και ύπνου, που είχαν αντίκτυπο στο σώμα του.

«Συνήθιζα να βλέπω αυτά τα παιδιά στο ορυχείο - εφήβους στην πραγματικότητα, 15, 17 ετών. Τους εκμεταλλεύονταν μερικές φορές. Ήταν λίγο τρομακτικό και δεν ένιωθα άνετα με αυτό.» Όπως είπε κάποιοι ενήλικοι ανθρακωρύχοι τους υπόσχονταν να τους δώσουν μέρος του χρυσού που έβρισκαν ως αντάλλαγμα για σεξ.

«Αν αυτό το παιδί έχει απεγνωσμένη ανάγκη από χρήματα, θα πάρει το ρίσκο.»

Ο Τζόναθαν περιγράφει πώς τα παιδιά προσέγγιζαν ομάδες ανθρακωρύχων για προστασία, αλλά «αυτή η ομάδα είχε όρους».

Το σεξ χρησιμοποιούνταν επίσης ως τιμωρία εάν οι έφηβοι δεν ολοκλήρωναν μια εργασία για την ομάδα τους.

Ο Τζόναθαν λέει ότι τα παιδιά στο ορυχείο όπου εργαζόταν ήταν όλα ξένα και δεν είχαν συνειδητοποιήσει σε τι έμπλεκαν.

Το BBC μίλησε με ανθρακωρύχους που εργάζονταν σε τουλάχιστον δύο άλλα παράνομα ορυχεία, οι οποίοι ομολόγησαν στο BBC ότι έβλεπαν παιδιά να κακοποιούνται στα φρεάτια όπου εργάζονταν.

Η παράνομη μεταλλευτική βιομηχανία της Νότιας Αφρικής έγινε πρωτοσέλιδο παγκοσμίως πέρυσι μετά από μια αντιπαράθεση μεταξύ της αστυνομίας και των ανθρακωρύχων στο χρυσωρυχείο Buffelsfontein, κοντά στην πόλη Stilfontein στην επαρχία North West.

Οι αρχές προσπαθούσαν να περιορίσουν την παράνομη εξόρυξη, η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, κόστισε στην οικονομία της Νότιας Αφρικής 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια (2,6 δισεκατομμύρια λίρες) σε απώλεια εσόδων πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

