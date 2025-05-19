Τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε νέους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζα, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, έπειτα από 130 θανάτους την περασμένη νύχτα, αφού η κυβέρνηση του Ισραήλ διεμήνυσε πως ο στρατός θα διεξαγάγει «ευρείας κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις» στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς χθες, ανέφερε η πολιτική προστασία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτική προστασίας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, το Ισραήλ βομβάρδισε αεροπορικώς σκηνές εσωτερικά εκτοπισμένων στο Αλ Μαουάσι (νότια), αλλά και σπίτια στην Τζαμπάλια (βόρεια), στη Σουάιντα (κεντρικά) και στη Χαν Γιούνις (νότια).

Στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, πτώματα σε λευκά σάβανα, με τα ονόματα των νεκρών, είχαν αποτεθεί ακόμη και στο δάπεδο, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFP. Πλάι τους, συγγενείς θρηνούσαν.

Στον καταυλισμό Αλ Μαουάσι, άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν ό,τι απέμενε από τα υπάρχοντά τους μετά την καταστροφή των σκηνών τους. «Όλα τα μέλη της οικογένειάς μου είναι νεκρά. Δεν απομένει πια κανείς. Τα ανίψια μου σκοτώθηκαν μαζί με τη μητέρα και τον πατέρα τους. Η μητέρα μου επίσης σκοτώθηκε» είπε ανάμεσα σε λυγμούς η Ουάρντα αλ Σάερ.

Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας «όλα τα δημόσια νοσοκομεία είναι πλέον εκτός λειτουργίας», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Η πολιτική προστασία στο μεταξύ ανέφερε πως το 75% των ασθενοφόρων της δεν είναι δυνατό να κινηθεί λόγω έλλειψης καυσίμων, προειδοποιώντας πως όλα τα οχήματά της πιθανόν δεν θα είναι σε θέση να κινηθούν εντός 72 ωρών.

Συνολικά, τουλάχιστον 464 άνθρωποι - στην πλειοψηφία τους άμαχοι - χάθηκαν εξαιτίας των εντατικοποιημένων βομβαρδισμών την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει από το Σάββατο την επίθεσή του στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακα, με σκοπό, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατά η Χαμάς και να καταστραφούν ο στρατιωτικός και ο κυβερνητικός μηχανισμός του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007.

Η κλιμάκωση επικρίνεται σε διεθνές επίπεδο και οι εκκλήσεις να τελειώσει αυτός ο πόλεμος πολλαπλασιάζονται.

Πρέπει «να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Φτάνει!», σχολίασε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή 1.218 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί, απομένουν 57 στα χέρια παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, από τους οποίους όμως 34 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων ευρείας κλίμακας έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 53.339 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, τα οποία χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

