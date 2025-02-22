Γάζα: Τελετή των IDF μετά την παραλαβή της σορού της ομήρου Σίρι Μπίμπας

Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες από μια τελετή των IDF στη Λωρίδα της Γάζας αργά χθες το βράδυ κατά την παραλαβή της σορού της δολοφονηθείσας ομήρου Σίρι Σίλμπερμαν Μπίμπας. Το φέρετρο έχει καλυφθεί με την ισραηλινή σημαία. Οι αξιωματικοί του ισραηλινού στρατού το χαιρετούν στρατιωτικά και κατόπιν το μεταφέρουν σε στρατιωτικό όχημα.





Η σορός του Σίλμπερμαν Μπίμπας αναγνωρίστηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (Αμπού Καμπίρ) νωρίς το πρωί του Σαββάτου.



Η Χαμάς επέστρεψε το σώμα της χθες Παρασκευή το βράδυ, 504 ημέρες αφότου απήχθη ζωντανή με τα δύο νεαρά αγόρια της Άριελ και Κφιρ. Και οι τρεις δολοφονήθηκαν κατά την αιχμαλωσία, σύμφωνα με το Ισραήλ.





Τα πτώματα του Αριέλ, του Κφίρ, όπως και του ομήρου Οντέντ Λιφτσιτζ, επιστράφηκαν την Πέμπτη, μαζί μια τέταρτη σορό που η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι ανήκε στη Μπίμπας, αλλά το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν ήταν εκείνη.

Η οικογένεια Μπίμπας ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έλαβε «καμία λεπτομέρεια» από τις ισραηλινές αρχές για το πώς η Σίρι Μπίμπας και τα παιδιά της σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ομηρίας τους στη Γάζα.

«Η οικογένεια ζητά να μην προστεθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Σίρι και τα παιδιά δολοφονήθηκαν από τους απαγωγείς τους», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε εκ μέρους τους από το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.

Πηγή: skai.gr

