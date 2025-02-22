Η οικογένεια Μπίμπας λέει ότι δεν έλαβε καμία λεπτομέρεια σχετικά με τις συνθήκες θανάτου των ομήρων

Η οικογένεια Μπίμπας ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έλαβε «καμία λεπτομέρεια» από τις ισραηλινές αρχές για το πώς η Σίρι Μπίμπας και τα παιδιά της Αριέλ και Κφίρ σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ομηρείας τους στη Γάζα, αφότου οι σοροί τους επιστράφηκαν στο Ισραήλ.

«Η οικογένεια ζητά να μην προστεθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Σίρι και τα παιδιά δολοφονήθηκαν από τους απαγωγείς τους», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε εκ μέρους τους από το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.

«Ο Γιάρντεν [Μπίμπας, ο πατέρας των παιδιών] και η οικογένεια θέλουν ο κόσμος να μάθει ότι επρόκειτο για φόνο, χωρίς περαιτέρω εξέταση», προσθέτει το κείμενο.

«Οποιαδήποτε δημοσίευση λεπτομερειών (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου μεταχείρισης των σορών) είναι αντίθετη με τις επιθυμίες της οικογένειας και ζητάμε να αποφευχθεί αυτό», συνεχίζει η ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι «η οικογένεια δεν έχει λάβει λεπτομέρειες από επίσημη πηγή» για τις συνθήκες του θανάτου τους.

Η Χαμάς επέστρεψε την Πέμπτη τα πτώματα των Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, οι οποίοι ήταν ηλικίας 4 ετών και 8,5 μηνών αντίστοιχα όταν απήχθησαν μαζί με τη μητέρα τους Σίρι Μπίμπας κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο κιμπούτς Νιρ Οζ στο νότιο Ισραήλ.

Η σορός της Σίρι Μπίμπας επιστράφηκε τελικά στο Ισραήλ το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι η Σίρι Μπίμπας και τα δύο παιδιά της σκοτώθηκαν τον Νοέμβριο του 2023 από ισραηλινό βομβαρδισμό στον τόπο όπου κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τα δύο παιδιά «σκοτώθηκαν βάναυσα σε αιχμαλωσία τον Νοέμβριο του 2023 από Παλαιστίνιους τρομοκράτες». Σύμφωνα με αυτήν, οι δολοφόνοι έδρασαν «με γυμνά χέρια».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε «φρικτές δολοφονίες» που διαπράχθηκαν από «τέρατα».

«Δεν λάβαμε συγγνώμη από εσάς αυτήν την οδυνηρή στιγμή», είπε η Όφρι Μπίμπας, αδερφή του Γιάρντεν Μπίμπας, σε δήλωση την Παρασκευή, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι εγκατέλειψε τη Σίρι Μπίμπας και τα παιδιά της στις 7 Οκτωβρίου 2023 και κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους.

Ο Γιαρντέν Μπίμπας, ο οποίος απήχθη χωριστά από τη σύζυγο και τα παιδιά του, αφέθηκε ελεύθερος την 1η Φεβρουαρίου σε ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούσε το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

