Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας διέσχισαν σήμερα το συνοριακό σταθμό της Ράφα, από την Αίγυπτο με κατεύθυνση τον παλαιστινιακό θύλακα, όπου το Ισραήλ ανακοίνωσε «ανθρωπιστική παύση» σε κάποιες περιοχές για να επιτρέψει την παράδοση της βοήθειας.

Σε εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου φαίνονται μεγάλα φορτηγά φορτωμένα με λευκούς σάκους να διασχίζουν, από την αιγυπτιακή πλευρά, την είσοδο του περάσματος στη Ράφα που οδηγεί στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο τα φορτηγά δεν εισέρχονται απευθείας μέσω της παλαιστινιακής πλευράς του περάσματος, που έχει υποστεί ζημιές και έχει κλείσει λόγω του πολέμου.

Διασχίζουν μερικά ακόμα χιλιόμετρα έως το ισραηλινό πέρασμα του Κερέμ Σαλόμ, όπου θα υποβληθούν σε έλεγχο πριν περάσουν στη ζώνη της Ράφα, από την παλαιστινιακή πλευρά.

Κάποια φορτηγά έφεραν το λογότυπο της αιγυπτιακής Ερυθρά Ημισελήνου και άλλα σημαίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με την επιγραφή: «Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα- Έργα στήριξης για την υδροδότηση στη Γάζα».

Το δίκτυο Al-Qahera News, που πρόσκειται στις αιγυπτιακές αρχές, μετέδωσε ότι «τα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο έφθασαν στο σημείο του περάσματος του Κερέμ Σαλόμ».

Επίσης, η Ιορδανία ανακοίνωσε σήμερα ότι απέστειλε οχηματοπομπή 60 φορτηγών που μετέφεραν 962 τόνους τροφίμων και αλευριού που αναμένεται να εισέλθουν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας από το ισραηλινό πέρασμα Ζίκιμ.

