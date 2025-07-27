Ο Μερτς στη δίνη των… αριθμών

Ανεβαίνει η εκτίμηση για τις επικείμενες επενδύσεις από γερμανικές εταιρείες στη χώρα, ωστόσο τα τελευταία στοιχεία από τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πολιτική εικόνα παραμένει ρευστή. Το θέμα σχολιάζει ο Κώστας Αργυρός.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ετοιμάζεται για το φετινό διάλειμμα των δύο εβδομάδων, ωστόσο, είναι βέβαιο ότι το μυαλό του θα απασχολούν οι αριθμοί «ακόμη και στις διακοπές». Η πιο ευχάριστη εξέλιξη αφορά την πρωτοβουλία *«Made for Germany»*.

Οι αναγγελίες επενδύσεων και οι υποσημειώσεις

Τις προηγούμενες ημέρες, οι επικεφαλής από τις μεγαλύτερες γερμανικές επιχειρήσεις (60 άνδρες και μόλις μία γυναίκα) επισκέφθηκαν την καγκελαρία και υποσχέθηκαν συνολικές επενδύσεις 631 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Ρόλο καταλύτη για αυτές τις δεσμεύσεις παίζει ο *«οικονομικός πατριωτισμός»*, που προβάλλεται ως μέσο επιστροφής της γερμανικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Οι αριθμοί εντυπωσιάζουν, προκαλώντας θετικά σχόλια τόσο από οικονομολόγους, όσο και από φιλελεύθερους και συντηρητικούς κύκλους.

Όμως, υπάρχουν σημαντικές επισημάνσεις. Όπως σχολίασε αναλυτής της δημόσιας τηλεόρασης ARD, πολλές υπεσχημένες επενδύσεις είχαν ήδη προγραμματιστεί στην περίοδο Όλαφ Σολτς. Επομένως, το πραγματικά νέο κεφάλαιο αυτών των 631 δισ. ευρώ παραμένει ασαφές.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι βιομήχανοι και τραπεζίτες θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις για την υλοποίηση των επενδύσεων, όπως φοροαπαλλαγές, μείωση κόστους εργασίας και συρρίκνωση της γραφειοκρατίας, ακόμη και μέσω άρσης ορισμένων οικολογικών ή δεοντολογικών περιορισμών στη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων. Δεν λείπουν και οι εισηγήσεις για μείωση των αργιών, σε τάση που υιοθετούν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τελευταία.

Ο Μερτς εμφανίζεται πρόθυμος να υιοθετήσει πολλά από αυτά, με στόχο να κρατήσει τους επενδυτές στη Γερμανία. Ωστόσο, μέσα στον κυβερνητικό συνασπισμό, οι Σοσιαλδημοκράτες εκφράζουν ανησυχίες για την πορεία του κοινωνικού κράτους και τις πιθανές αντιδράσεις της κοινωνικής τους βάσης.

Δυσοίωνες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Στην αντίπερα όχθη των αριθμών βρίσκονται τα δημοσκοπικά ευρήματα. Σε πρόσφατη μέτρηση της περασμένης Τρίτης, τα κόμματα της συγκυβέρνησης εμφανίστηκαν να συγκεντρώνουν μόλις 38%, πτώση επτά μονάδων από το 45% των εκλογών – και μάλιστα λιγότερο από 100 ημέρες μετά την έναρξη της νέας διακυβέρνησης.

Η Χριστιανική Ένωση του Μερτς φτάνει το 25%, όσο και η ακροδεξιά *Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD)*, η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος. Οι Σοσιαλδημοκράτες περιορίζονται στο 13%, μόνο μία μονάδα πάνω από τους Πράσινους και την Αριστερά. Σε άλλες έρευνες, η διαφορά της Χριστιανικής Ένωσης από την AfD περιορίζεται στις δύο ή τρεις μονάδες.

Η κυβερνητική εικόνα χαρακτηρίζεται από χαμηλή εμπιστοσύνη, ενώ οι διαφωνίες των εταίρων – για κρίσιμα ζητήματα όπως το μεταναστευτικό ή η στάση στη Γάζα – εκδηλώνονται έντονα. Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργεί ο Μερτς ότι *«η Γερμανία επιστρέφει»*, το 54% των πολιτών πιστεύει πως η κατάσταση θα χειροτερέψει τα επόμενα χρόνια, το 20% προβλέπει στασιμότητα και μόλις το 23% διατηρεί αισιοδοξία για βελτίωση.

Ακόμη πιο ανησυχητικά για τον καγκελάριο είναι τα στοιχεία για τη δημοφιλία του: το 64% δηλώνει δυσαρέσκεια με την ηγεσία του, ενώ το 67% δεν τον θεωρεί αξιόπιστο. Οι θετικές γνώμες περιορίζονται στο 32% και 29% αντίστοιχα.

Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι η πολιτική αβεβαιότητα στη Γερμανία παραμένει υψηλή – και σίγουρα δεν αφήνουν περιθώριο για ξέγνοιαστες διακοπές, ακόμη και σε έναν καγκελάριο με ισχυρούς δεσμούς στην οικονομική ελίτ της χώρας.

Πηγή: Deutsche Welle

