Δύο Ισραηλινοί νεκροί σε ένοπλη επίθεση στο πέρασμα μεταξύ Δυτικής Όχθης και Ιορδανίας - Δείτε βίντεο

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά την επίθεση - Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τον δράστη

Δυτική Όχθη

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο συνοριακό πέρασμα Άλενμπι, μεταξύ Δυτικής Όχθης και Ιορδανίας, την Πέμπτη, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η προκαταρκτική έρευνα αναφέρει ότι ο δράστης, οδηγός φορτηγού που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, άνοιξε αρχικά πυρ με πιστόλι εναντίον ανθρώπων στο πέρασμα, προτού το όχημα υποβληθεί σε έλεγχο από τις ισραηλινές αρχές. Στη συνέχεια βγήκε από το φορτηγό και, όταν το όπλο του έπαθε εμπλοκή, επιτέθηκε με μαχαίρι στους δύο Ισραηλινούς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο δράστης της φονικής επίθεσης στο συνοριακό πέρασμα Άλενμπι έφτασε με φορτηγό από την Ιορδανία, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. «Οι δυνάμεις ασφαλείας εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη επί τόπου», αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.

Οι IDF προσθέτουν ότι στρατιώτες πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή και έχουν περικυκλώσει την κοντινή πόλη Ιεριχώ στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο Μαχέρ Αλ Τζάζι, 39 ετών, Ιορδανός υπήκοος που εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού.

