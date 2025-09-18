Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο συνοριακό πέρασμα Άλενμπι, μεταξύ Δυτικής Όχθης και Ιορδανίας, την Πέμπτη, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η προκαταρκτική έρευνα αναφέρει ότι ο δράστης, οδηγός φορτηγού που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, άνοιξε αρχικά πυρ με πιστόλι εναντίον ανθρώπων στο πέρασμα, προτού το όχημα υποβληθεί σε έλεγχο από τις ισραηλινές αρχές. Στη συνέχεια βγήκε από το φορτηγό και, όταν το όπλο του έπαθε εμπλοκή, επιτέθηκε με μαχαίρι στους δύο Ισραηλινούς.

🇮🇱🚨— DEVELOPING: A terrorist was neutralized moments ago in a shooting at the Allenby Crossing on the Israel-Jordan border.



• Magen David Adom said two men, ages 60 and 20, were wounded in the attack. pic.twitter.com/XZquT1mz6j — Belaaz News (@TheBelaaz) September 18, 2025

🚨 BREAKING:

Both soldiers shot at “Allenby” crossing on West Bank-Jordan border are reported dead. The crossing is closed until further notice. pic.twitter.com/wAq1Kb6Ijj — 𝙋𝘼𝙇𝙀𝙎𝙏𝙄𝙉𝙄𝘼𝙉 𝘽𝙊𝙎𝙎 (@FalestiniBoss) September 18, 2025

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο δράστης της φονικής επίθεσης στο συνοριακό πέρασμα Άλενμπι έφτασε με φορτηγό από την Ιορδανία, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. «Οι δυνάμεις ασφαλείας εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη επί τόπου», αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.

Οι IDF προσθέτουν ότι στρατιώτες πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή και έχουν περικυκλώσει την κοντινή πόλη Ιεριχώ στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο Μαχέρ Αλ Τζάζι, 39 ετών, Ιορδανός υπήκοος που εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού.

