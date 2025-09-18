Το κοινοβούλιο της Αλβανίας επιβεβαίωσε σήμερα Πέμπτη την τέταρτη τετραετή θητεία του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα θέσει ως στόχο να ενταχθεί η χώρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.

Ο Ράμα, ο οποίος ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για πρωθυπουργός, έλαβε 82 ψήφους στο κοινοβούλιο των 140 εδρών. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του κέρδισε την πλειοψηφία για τέταρτη φορά στις εκλογές του Μαΐου.

«Η Αλβανία 2030 στην ΕΕ αποτελεί το κεντρικό στοιχείο αυτής της εντολής», δήλωσε ο Ράμα στους νομοθέτες. «Η Ευρωπαϊκή Αλβανία είναι η καθοδηγητική πυξίδα για κάθε πτυχή του προγράμματός μας και ο μετρονόμος για τον ρυθμό κάθε μεταρρύθμισης που θα αναλάβουμε».

Η εικόνα της Αλβανίας έχει αμαυρωθεί από σκάνδαλα διαφθοράς και πολιτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η χώρα αποτελεί κόμβο για συμμορίες που επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν χρήματα από το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, περιπλέκοντας τις προσπάθειές της να ενταχθεί στην ΕΕ εντός του στόχου του 2030.

Οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης επέκριναν επίσης τον Ράμα για την έλλειψη συζήτησης πριν από την ψηφοφορία για τη νέα κυβέρνηση.

«Αυτή η εντολή βασίζεται στο έγκλημα, στη διαφθορά, στα ναρκωτικά και στην παραβίαση του Συντάγματος και των νόμων της χώρας», δήλωσε ο Σαλί Μπερίσα, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας.

