Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί ανακοίνωσε στους συναδέλφους του ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας, πριν τη λήξη της θητείας του, που είναι στα τέλη του 2026.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Politico, ο Μοσκοβισί αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του μέχρι το τέλος του έτους και ενδέχεται να μεταβεί στο Λουξεμβούργο για να αναλάβει καθήκοντα στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, αντικαθιστώντας τον Γάλλο Φρανσουά Ρογκέρ Καζαλά.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την είδηση, ο ίδιος απάντησε πως: «Ποτέ δεν σχολιάζω φήμες».

Σημειώνεται πως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όρισε τον Μοσκοβισί πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2020.

Αν και δεν υπάρχει καθορισμένη θητεία για το γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Μοσκοβίτσι έχει φτάσει το όριο ηλικίας για τους δημόσιους υπαλλήλους, που είναι τα 68 έτη.



Πηγή: skai.gr

